Vier Bundesliga-Spieltage terminiert: Flutlichtverzicht für Top-Spiele

Nachdem sich die Bundesliga der Frauen schon in die Winterpause verabschiedet hat, hat der DFB die Terminierungen der Spieltage 11 bis 14 veröffentlicht. Die prominentesten Spiele fielen nicht auf Freitag oder Montag.

Heißer Tanz: Pia-Sophie Wolter (li.) von Eintracht Frankfurt und Wolfsburgs Ewa Pajor duellieren sich am 13. Spieltag. Getty Images for DFB

Am frühen Freitagnachmittag durften die Fans der Frauen-Bundesliga ihre Kalender zücken und die vier kommenden Spieltage dort fest verankern. Bei den Terminierungen des DFB fiel auf, dass die öffentlichkeitswirksamen Freitags- und Montagstermine unter Flutlicht diesmal ohne die großen Topspiele auskommen werden.

So fiel Werder Bremen und Bayer Leverkusen die Ehre zu, das Jahr 2024 am 26. Januar (18.30 Uhr) zu eröffnen. Die Partie des FC Bayern gegen den Tabellenvierten Hoffenheim fällt auf den nachfolgenden Samstag (27. Januar, 14 Uhr) und "konkurriert" damit mit den drei Profiligen der Männer. Den Montagabend (29. Januar, 19.30 Uhr) haben Überraschungsteam SGS Essen und der neue Tabellenführer VfL Wolfsburg bekommen - fraglos ebenfalls eine attraktive Partie.

Keine Montagspartie am 14. Spieltag

Den 12. Spieltag Anfang Februar eröffnen Duisburg und Hoffenheim freitagabends, während Meister München und der SC Freiburg ihn am Montag abschließen. Einen Kracher liefert der 13. Spieltag: Spitzenreiter Wolfsburg hat dann Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt zu Gast.

Auch hier wurde auf ein Flutlichtspiel verzichtet: Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr lautet der Termin, also etwa parallel zu den Zweitligapartien der Männer von Schalke 04 und Hertha BSC. Hier erhielten mit Essen-Leipzig (Freitag) und Nürnberg-Leverkusen (Montag) zwei Aufsteiger die etwas exklusiveren Anstoßzeiten.

Der 14. Spieltag hat wegen der darauffolgenden Abstellungsperiode für Nationalmannschaften kein Montagsspiel zu bieten. Ehe das DFB-Team am 23. Februar zum Nations-League-Halbfinale in Frankreich antritt, kann die Bundesliga am Sonntag, 18. Februar, mit zwei - nach jetzigem Stand - Top-sechs-Partien aufwarten: Leverkusen-Hoffenheim (14 Uhr) und Bayern-Essen (16 Uhr).