Vier Bundesliga-Profis dabei: Norwegen nominiert Olympia-Kader

Der norwegische Nationaltrainer Jonas Wille hat sein Aufgebot für die Olympischen Spiele in Paris nominiert. Vier Bundesliga-Profis sind dabei. Überraschend: Die Norweger gehen mit drei nominellen Kreisläufern ins Turnier.

Der Olympia-Kader der Norweger wird wenig überraschend von Superstar Sander Sagosen angeführt. Dass die Ex-Flensburger Gøran Johannessen und Magnus Rød fehlen würden, war schon vorher klar.

Vier Spieler, die derzeit in der Handball-Bundesliga ihr Geld verdienen, wurden nominiert: Neben dem Kiel-Duo Harald Reinkind und Petter Øverby auch Torhüter Kristian Sæverås (SC DHfK Leipzig) und der Magdeburger Christian O’Sullivan.

Nationaltrainer Jonas Wille hat sich trotz des kleinen Kaders (14 Mann) in Vetle Eck Aga (Kolstad Håndball) und O’Sullivan für gleich zwei Abwehrspezialisten entschieden. Damit stehen nominell drei Kreisläufer im Aufgebot der Norweger (neben Eck auch Øverby und Gullerud).

Auf Rechtsaußen zählt der 48-Jährige auf den Ex-Wetzlarer Kristjan Bjørnsen. Magnus Søndenå (Kolstad) ist als Hybrid-Reservespieler eingeplant, "der bei Bedarf sowohl die rechte Rückraum-Position als auch den Flügel besetzen kann", wird Wille auf der Verbandshomepage zitiert. Sander A. Øverjordet (Haslum HK) und Sander Drange Heieren (TTH Holstebro/DEN) sind die weiteren Reservespieler. Sie reisen aber - anders als Søndenå - nicht nach Paris.

Die Norweger haben letzte Woche in Oslo trainiert. Am 16. Juli wird das Team in der Gjøvik Fjellhall im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Frauen-Team gegen Spanien testen. "Das Training in der letzten Woche hat gezeigt, dass wir eine hoch motivierte Gruppe haben, die sehr hungrig ist, sich zu beweisen. Wir freuen uns auf das weitere Training und auf die eigentliche Olympiade", so Jonas Wille.

bec

Olympia-Kader Norwegen