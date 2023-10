Vier aus fünf: Korpatsch, Marterer, Hanfmann und Lys weiter - Struff scheitert

Drei deutsche Herren sind in Antwerpen in der Runde der letzten 16, am Nachmittag siegte Maximilian Marterer, später schied Jan-Lennard Struff aus, während Yannick Hanfmann jubelte. Bei den Frauen hat Tamara Korpatsch in Cluj das Viertelfinale erreicht, am Abend zog Eva Lys nach.

Tamara Korpatsch IMAGO/CTK Photo