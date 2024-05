Vier Abgänge in Regensburg - mit Hintertürchen

Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg hat sich am Freitag von vier Profis verabschiedet. Während Konrad Faber bereits einen neuen Klub gefunden hat, könnte es für den Rest noch eine Zukunft beim SSV geben.

Nur wenige Minuten nachdem die Regensburger die Öffentlichkeit über die Abgänge von Konrad Faber, Louis Breunig, Erik Tallig und Valdrin Mustafa in Kenntnis gesetzt hatten, wurde Erstgenannter bereits im rund 350 Kilometer entfernten St. Gallen vorgestellt. Beim Schweizer Erstligisten, der die Meisterrunde auf Rang 5 beendete, trägt Faber ab sofort das Trikot mit der Nummer 22.

Faber blickt auf "fantastische Zeit" zurück

"Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Es gibt aber nichts anderes zu sagen als: Danke. Ich hatte hier eine so fantastische Zeit", blickt der Rechtsverteidiger auf seine drei Jahre in Regensburg zurück. Seinen Abschied hätte sich Faber "mit dem Aufstieg nicht besser ausmalen können", eine Lücke hinterlässt er dennoch.

Der 26-Jährige, der 2021 von der Freiburger Zweitvertretung an die Donau gewechselt war, absolvierte insgesamt 99 Pflichtspiele für den Jahn und steuerte dabei nicht nur 13 Assists, sondern auch vier Treffer bei. Seinen großen Stellenwert unterstrich Faber auch in der abgelaufenen Saison, in der er lediglich eine einzige Partie aufgrund einer Gelbsperre verpasste.

Beierlorzer schließt "Wiedersehen" nicht aus

Darauf, "dass wir uns bald wiedersehen werden", hofft derweil Erik Tallig. Der vereinslose Rechtsaußen hatte sich den Regensburgern zum Jahresbeginn angeschlossen, schaffte es in Folge einer monatelangen Knieverletzung aber lediglich zweimal ohne Einsatz in den Spieltagskader. "Ich gebe alles dafür, bald wieder fit zu sein und auf dem Fußballplatz zu stehen", erklärte der 24-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Dass es bei "dem einen oder anderen nicht ausgeschlossen" sei, dass es zu einem "Wiedersehen" kommen könnte, bekräftigt derweil Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer. Ob sich die Wege tatsächlich mit allen vier Spielern trennen werden, werde sich nach Aussage des 56-Jährigen "in den nächsten Wochen herausstellen".

Wie plant Nürnberg mit Breunig?

Damit könnte Beierlorzer auch auf die Personalie Louis Breunig anspielen, dessen Leihe vom 1. FC Nürnberg im Sommer endet. Der 20-jährige Innenverteidiger avancierte beim Jahn zur absoluten Stammkraft und habe sich auch selbst "von der ersten Minute weg gut aufgehoben gefühlt". Noch ist nicht sicher, wie der Club mit dem Youngster plant - und ob der Jahn vielleicht doch auf einen Verbleib hoffen kann.

Ebenso unklar wie bei Breunig ist die Zukunft von Valdrin Mustafa. Dem Mittelstürmer gelang in seinem halben Jahr in Regensburg kein Treffer, das Arbeitspapier gilt nur noch bis Ende Juni. Trotz allem spricht Mustafa von einer "schönen Zeit mit vielen Erfahrungen, die ich mir für mein weiteres Leben bewahren werde".