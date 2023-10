Vienna schielt in Richtung Bundesliga

Österreichs ältester Fußballverein hat nach dem Aufstieg in die 2. Liga ein sowohl wirtschaftlich als auch sportlich erfolgreiches Jahr hinter sich und reichte jetzt auch erstmals den Bundesliga-Lizenzantrag ein. Ziel der Döblinger ist es, sich als "dritte Kraft in Wien zu etablieren".

Gleich im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die 2. Liga präsentierte sich der First Vienna FC als ernstzunehmender Gegner für die Konkurrenz. Folgerichtig landeten die Wiener auch auf dem siebenten Tabellenplatz. Aber nicht nur sportlich lief es bei der Mannschaft von Alexander Zellhofer. Neben einem Umsatzplus von 33 Prozent konnte die Vienna auch einen Gewinn verzeichnen und schrieb damit erneut schwarze Zahlen.

"Die Vienna zeigt selbst in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, wie stabil das Fundament ist, auf das wir den Verein in den vergangenen Jahren gestellt haben. Besonders erfreulich ist für mich zu erkennen, wie breit mittlerweile die Unterstützung für unseren Klub ist“, freut sich Präsident Kurt Svoboda über die Entwicklung des Vereins.

Vienna will sich als "dritte Kraft in Wien etablieren"

Mit dem erstmaligen Einreichen des Bundesliga-Lizenzantrags machte die Vienna auch einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zurück in die Bundesliga. "Unsere Vision war immer klar: Die Vienna als innovativen und zukunftsorientierten Ausbildungsverein und als dritte Kraft in Wien zu etablieren. Diesem Ziel sind wir erneut ein Stück nähergekommen. Wir arbeiten kontinuierlich weiter, ohne dabei die wirtschaftlichen Aspekte aus den Augen zu verlieren", so Svoboda.

Weiters darf sich die Vienna auch über gesteigertes Zuschauerinteresse freuen. Wie der Klub bekanntgab, konnte man den Dauerkartenverkauf fast verdoppeln.

Sportlich findet sich die Vienna aktuell im Tabellenmittelfeld auf Platz acht wieder, hat aber nur vier Punkte Rückstand auf Platz zwei. Als nächstes trifft die Mannschaft von Alexander Zellhofer am Freitag (18.10 Uhr) auswärts auf die SV Ried.