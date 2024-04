Vienna-Kapitän Luxbacher verlängert bis 2026

Die Vienna darf auch in den nächsten beiden Spielzeiten auf Kapitän Bernhard Luxbacher zählen. Der 29-Jährige hat seinen Vertrag bei den Wienern bis Sommer 2026 verlängert.

Die Vienna und Kapitän Bernhard Luxbacher haben sich über eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. Wie der Döblinger Klub am Mittwoch bekanntgibt, hat der 29-Jährige seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt bis Sommer 2026 an Bord.

"Bernhard Luxbacher ist ein absoluter Vorzeigeprofi und extrem wichtig für unsere Mannschaft. Deshalb freut es mich sehr, dass Berni mit seiner Unterschrift diese besondere Geschichte mit der Vienna um weitere zwei Jahr fortsetzen wird. Unser Kapitän trägt jederzeit unseren Weg mit und ist ein absolutes Vorbild für unsere jungen Spieler. Berni hat als Spieler und Identifikationsfigur einen enormen Stellenwert für unseren Verein. Mit seiner Erfahrung und Führungsqualität wird er uns helfen, weiter erfolgreich zu sein und die Entwicklung der Vienna voranzutreiben", freut sich Sportdirektor Andreas Ivanschitz, dass er den Leistungsträger binden konnte.

Luxbacher selbst sagt zu seiner Verlängerung: "Es ist ein großartiges Gefühl, weiterhin Teil dieses historischen Klubs zu sein. Gemeinsam mit der Mannschaft, dem Verein und unseren treuen Fans haben wir das klare Ziel, in die Bundesliga aufzusteigen. Diese Vision, von der Stadtliga bis in die Bundesliga, treibt mich an, jeden Tag mein Bestes zu geben und die Erfolgsgeschichte der Vienna fortzuschreiben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Anhängern weitere Erfolge auf der Hohen Warte zu feiern."