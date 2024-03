Vienna beurlaubt Cheftrainer Alexander Zellhofer

Nur einen Tag nach dem knappen 1:0-Heimsieg gegen den Tabellendritten DSV Leoben gibt die Vienna die Trennung von Cheftrainer Alexander Zellhofer bekannt. Zu diesem Entschluss kamen die Döblinger nach einer eingehenden Analyse.

Alexander Zellhofer ist nicht mehr Cheftrainer des First Vienna FC 1894. Das ist der Ergebnis einer eingehenden Analyse nach den jüngsten Ergebnissen, wie Zweitligist aus der Bundeshauptstadt in einer offiziellen Aussendung bekanntgab. Der 29-jährige Linzer betreute die Döblinger seit Sommer 2020 und führte sie in den vergangenen vier Jahren von den Wiener Liga in den Profifußball zurück. Erst gestern feierte er mit seiner Mannschaft einen knappen 1:0-Heimsieg über den DSV Leoben. Nach 87 Pflichtspielen mit 44 Siegen und einem Punkteschnitt von 1,75 ist seine Zeit beim ältesten Klub Österreichs nun aber vorbei. Auch seine Co-Trainer Martin Lang und Jiri Lenko müssen den Verein verlassen.

"Die Beurlaubung von Alexander Zellhofer ist uns nicht leichtgefallen, vor allem wenn man tagtäglich zusammenarbeitet und auch Freundschaften entstehen. Die Entscheidung ist aber das Ergebnis einer gründlichen Analyse der sportlichen Entwicklung des Teams. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass die Mannschaft jetzt einen neuen Impuls braucht, damit wir in Zukunft unsere sportlichen Ziele erreichen können", erklärt Sportdirektor Andreas Ivanschitz die Trennung vom langjährigen Cheftrainer, der mit seiner Mannschaft nach den 20 Runden der aktuellen mit 30 Punkten nur den neunten Tabellenplatz belegt. Der Rückstand der ambitionierten Wiener, die in Zukunft die Rückkehr in die Bundesliga anstreben, auf Tabellenführer Grazer AK beträgt bereits 18 Punkte.

"Neue Impulse nötig"

In den vergangenen fünf Spielen feierte die Vienna nur einen Sieg und war in der Tabelle nach hinten durchgereicht worden. Mit einer Veränderung an der Trainer-Position hofft man, einen positiven Effekt für verbleibenden Runden herbeizuführen. "Alexander Zellhofer hat den Erfolgsweg der Vienna in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet. Er ist ein junger, talentierter Trainer, der sich als wichtige Triebkraft für den sportlichen Aufstieg der Vienna bewiesen hat. Die jüngsten Spiele haben gezeigt, dass das Team nun an einem Punkt angekommen ist, an dem neue Impulse nötig sind, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen und eine Weiterentwicklung für beide Seiten zu ermöglichen", so Präsident Kurt Svoboda.

Zellhofer wechselte 2018 als Nachwuchsleiter und U-23-Coach zur Vienna und wurde im Sommer 2020 zum Cheftrainer der Profimannschaft befördert. Anschließend gelang mit ihnen der direkte Aufstieg in die Regionalliga Ost und ein Jahr später den Durchmarsch in die 2. Liga, wo man die vergangene Saison auf dem siebten Platz abschloss. Mehmet Sütcü, der aktuelle Cheftrainer der Amateure, wird die Mannschaft interimistisch bis Saisonende betreuen.