Vienna-Angreiferin Wasser ist Bundesliga-Spielerin der Saison

Claudia Wasser von der Vienna ist in der Frauen-Bundesliga zur "Spielerin der Saison" gewählt worden. Die 28-jährige Stürmerin setzte sich gegen Maria Mikolajova und Verena Volkmer, die ex aequo auf Platz zwei landeten, durch.

Claudia Wasser ist zur Spielerin der Saison in der Bundesliga gewählt worden. Die 28-jährige Stürmerin der Vienna setzte sich mit 28 Punkten Vorsprung durch. Auf Platz zwei landeten ex aequo Maria Mikolajova (St. Pölten/31 Punkte) und Verena Volkmer (Austria Wien). Dritte der ÖFB-Wahl wurden die ebenfalls punktegleichen Valentina Mädl (St. Pölten/19) und Nicole Ojukwu (Vienna).

"Ich freue mich extrem und bin natürlich auch sehr stolz, aber nicht nur auf mich, sondern auf das gesamte Team, denn so eine Auszeichnung gewinnt man definitiv nicht alleine. Wir haben eine unglaubliche Saison gespielt und so eine zusätzliche Auszeichnung ist natürlich sehr schön", sagt Gewinnerin Wasser. Auch ihr Trainer streute der Angreiferin reichlich Komplimente: "Claudia ist eine überragende Persönlichkeit und Leaderin, die auf dem Platz immer Leistung bringt. Sie verdient sich diese Auszeichnung absolut, denn sie hat uns in dieser Saison mit vielen wichtigen Toren Spiele mitentschieden."

Torfrau der Saison wurde Mariella El Sherif von Sturm Graz, Trainer der Saison mit großem Abstand Mark Dobrounig (First Vienna). Wahlberechtigt waren die zehn Trainerinnen und Trainer, Sportdirektorinnen und Sportdirektoren sowie erstmals die Kapitäninnen der Clubs. Wasser erzielte in der laufenden Saison zwölf Saisontore für Vienna.