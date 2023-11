"Vielzahl an Weltklasse-Spielern": Völler verrät seinen EM-Favoriten

Am kommenden Samstag steht für Deutschland das nächste Testländerspiel gegen die Türkei an, DFB-Sportdirektor Rudi Völler blickt schon mal weiter: Er sprach über seinen EM-Favoriten und wo er das DFB-Team sieht.

Noch ist gar nicht klar, wer genau bei der EM dabei sein wird, wenngleich sich zahlreiche Teams bereits für die Kontinentalmeisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland qualifiziert haben. Frankreich ist eine davon - und die "Equipe Tricolore" ist für Rudi Völler der "absolute Topfavorit" auf den Titel, sagte der 63-Jährige in einem Interview mit dem "Bayerischen Rundfunk", das am Sonntag (21.45 Uhr) ausgestrahlt wird. "Die haben eine Vielzahl an Weltklasse-Spielern."

Hinter den Franzosen gebe es aber ein dichtes Verfolgerfeld, "fünf, sechs, sieben Verbände, die versuchen wollen, relativ weit zu kommen in der K.-o.-Runde - und da wollen wir dazu gehören. Das ist mein Anspruch, unser Anspruch, dass wir uns da einreihen und versuchen, guten Fußball zu spielen."

Wir wollen nicht die Bodenhaftung verlieren. Rudi Völler

Völler zeigte sich auch wegen der vergangenen drei Spiele der Nationalmannschaft gegen Frankreich (2:1), die USA (3:1) und Mexiko (2:2) vorsichtig optimistisch. Dabei hob er die Spiele während der USA-Reise hervor. "Es war wichtig, dass wir uns gut verkauft haben. Beide Spiele waren richtig gut", meinte der DFB-Sportdirektor und stellte fest: "Man hat schon gemerkt, dass ein gewisser Optimismus wieder da ist - in der Öffentlichkeit, in den Medien. Das ist einfach wichtig."

Dennoch werde man "nicht die Bodenhaftung verlieren, da sind wir doch sehr demütig". Völler weiß, dass dies "natürlich alles nur Test-Länderspiele" waren, "aber wir wollen uns einspielen". Das Ziel ist natürlich, ein gutes Abschneiden bei der Heim-EM - und das traut er Bundestrainer Julian Nagelsmann auch zu. Er "hat einen klaren Plan, wie die Spielweise aussehen soll", stellte Völler fest und meinte, dass man das auch an "den Spielertypen, die er nominiert hat", erkennen könne.

Zunächst stehen aber die Länderspiele gegen die Türkei am 18. November in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich an. Die DFB-Auswahl versammelt sich am Montag in Frankfurt/Main zur Vorbereitung darauf.