"Vielversprechender Spieler": Briedl verlängert bei BW Linz

Alexander Briedl hat seinen Vertrag bei Blau-Weiß Linz um zwei Jahre bis 2026 verlängert.

Alexander Briedl bleibt in Linz. GEPA pictures

Blau-Weiß Linz hat in der Länderspielpause die Vertragsverlängerung mit Alexander Briedl bekanntgegeben. Wie die Oberösterreicher am Dienstag in einer Aussendung mitteilten, unterschrieb der defensive Mittelfeldmann ein neues Arbeitspapier bis 2026. Ursprünglich wäre Briedls Vertrag im Sommer dieses Jahres ausgelaufen.

"Es freut mich sehr, meinen Vertrag beim FC Blau-Weiß Linz zu verlängern. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin motiviert, weiterhin alles für das Team und die Fans zu geben", erklärte Briedl. In der laufenden Saison absolvierte der Salzburger, der im Herbst 2023 auch als Kooperationsspieler für den SV Wallern zum Einsatz gekommen war, insgesamt 15 Pflichtspieleinsätze für die Mannschaft von Gerald Scheiblehner.

Sportdirektor Christoph Schößwendter zeigte sich angesichts der Vertragsverlängerung erfreut: "Mit Alex konnten wir einen jungen und vielversprechenden Spieler davon überzeugen, weiter bei uns im Klub zu bleiben. Seine Entwicklung ging in den letzten Monaten steil nach oben und wir sind überzeugt davon, dass noch viel Potenzial in ihm steckt."