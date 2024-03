"Vielversprechende Veranlagung": SVE schnappt sich Gerezgiher

Die SV Elversberg vermeldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison und verpflichtet Offensivspieler Filimon Gerezgiher.

Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg, derzeit Tabellenelfter, verstärkt sich für die Zukunft. Der 23-jährige Filimon Gerezgiher, der beide Außenbahnen bespielen kann, läuft aktuell noch in der Regionalliga Südwest für den SGV Freiberg auf und erhält zur neuen Saison bei der SVE einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027, wie die Saarländer am Montag mitteilten.

Gerezgiher, Mittelfeldspieler aus Eritrea, kommt in der laufenden Spielzeit bis dato auf 23 Einsätze, erzielte dabei acht Tore, flog aber auch schon zweimal mit Gelb-Rot vom Platz.

Der 23-Jährige hat die längste Zeit seiner fußballerischen Ausbildung in Baden-Württemberg verbracht. Nach seinen frühen Zeiten beim FC Stuttgart-Cannstatt und dem MTV Stuttgart wechselte Gerezgiher als U-17-Spieler erstmals zum SGV Freiberg und anschließend zum SV Sandhausen, wo er bis zur U 19 aktiv war. Nach weiteren Stationen in der Oberliga bei Wormatia Worms und dem FSV Bietigheim-Bissingen schloss sich der Offensivspieler im Sommer 2022 für ein halbes Jahr in der Regionalliga Südwest dem VfB Stuttgart II an, ehe er im Januar 2023 innerhalb der gleichen Liga zum SGV Freiberg zurückkehrte. In Freiberg erarbeitete sich Gerezgiher schnell einen Stammplatz und ist nun Leistungsträger beim SGV.

Gerezgiher besticht durch "Schnelligkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Technik"

Elversbergs Sportvorstand Ole Book freut sich auf den Neuzugang: "Wir sehen in Filimon Gerezgiher großes Potenzial. Er bringt durch seine Schnelligkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Technik eine vielversprechende Veranlagung mit und hat hier die Möglichkeit, die nächsten Schritte zu machen."

Gerezgiher selbst ist heiß auf seinen neuen Klub: "Ich freue mich sehr über die Chance, mich in Elversberg zu beweisen. Was der Verein und die Mannschaft in den letzten Jahren geleistet haben, ist beeindruckend. Ich werde in den nächsten Wochen in Freiberg noch alles für einen guten Saisonabschluss geben, freue mich dann aber darauf, Teil dieses Teams zu werden."

Für Elversberg geht es nach der Länderspielpause am Karsamstag mit der Auswärtspartie bei Eintracht Braunschweig weiter (13 Uhr, LIVE! bei kicker).