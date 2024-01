"Vielversprechend": HFC holt Keeper Schulze vom VfL Wolfsburg

Was der kicker am Montagvormittag exklusiv angekündigt hatte, vermeldeten die Klubs am Montagabend: Der Hallesche FC bedient sich beim VfL Wolfsburg und leiht Torwart-Talent Philipp Schulze bis zum Sommer aus.

"Der Hallesche Fußballclub gibt erfreut bekannt, dass das Torhüter-Team durch einen vielversprechenden Neuzugang aus Wolfsburg verstärkt wurde", schreibt der Drittligist in seiner Pressemitteilung - und dabei von Philipp Schulze. Das Torwart-Talent vom VfL Wolfsburg wechselt mit sofortiger Wirkung an die Saale. Allerdings nur auf Leihbasis, bis Sommer ist das Geschäft vereinbart.

Schulze war sechs Tage mit dem VfL im Trainingslager in Portugal, ehe er am Sonntag gen Deutschland reiste, um seinen Wechsel zu finalisieren. Anschließend brach Schulze wieder auf. Das Ziel diesmal: Belek in der Türkei, wo sich der Hallesche FC auf die Rückserie in der 3. Liga vorbereitet.

Es ist ein Transfer mit Anlauf. Schon im vergangenen Sommer hatte sich der Drittligist intensiv um die Dienste Schulzes bemüht, der nun mit einem halben Jahr Verspätung beim Klub aus Sachsen-Anhalt eintrifft.

Akute Abstiegsgefahr, löchrige Defensive

Der HFC steht in der 3. Liga gehörig unter Druck, mit 18 Punkten aus 19 Partien rangiert die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic auf Rang 17 und schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Vor allem defensiv drückt der Schuh, mit 41 Gegentoren stellt Halle die anfälligste Abwehr der Liga.

Offen ist noch, wie der VfL die entstandene Lücke schließen wird. Denkbar ist, dass der Bundesliga-Zehnte noch in diesem Winter eine neue Nummer zwei verpflichtet und Pavao Pervan, der gerade erst seinen Vertrag um ein Jahr verlängerte, künftig in die Schulze-Rolle schlüpft. Der wiederum soll, so der Wunsch, in Halle den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Beim HFC machte Sven Müller 13 Drittliga-Spiele in dieser Saison (kicker-Notenschnitt 3,23), in sechs Partien vertrat ihn Moritz Schulze (kicker-Notenschnitt 3).