"Vielseitiger Big Man" Harris wechselt nach München

Elias Harris ist zurück in der BBL. Der Power Forward kommt nach zwei Saisons im Ausland zurück in sein Heimatland, für das er 36 Nationalmannschaftsspiele absolviert hat.

Bayern München hat mit Elias Harris einen alten Bekannten zurück in die BBL geholt. Der 33-jährige Ex-Nationalspieler lief bislang in 196 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse auf, in München sollen nun weitere Einsätze dazukommen. Beim Vizemeister unterschreibt der Power Forward einen Vertrag bis 2024 und trifft dort auf Coach Andrea Trinchieri, mit dem er bereits in Bamberg zusammengearbeitet hat.

Erfahrung im Ausland - Erfolge in der BBL

Harris erhielt als junger Profi einen Vertrag bei den Los Angeles Lakers, für die er bei zwei Kurzeinsätzen in der NBA zum Zug kam. Von 2013 bis 2020 spielte Harris bei den Brose Baskets Bamberg, mit denen er dreimal die Deutsche Meisterschaft gewann und die er bis zu seinem Abschied als Kapitän anführte. Nach einer Saison bei Ludwigsburg versuchte sich der 2,03-Meter-Mann zuletzt im Ausland, spielte für Saragossa in Spanien und San-en NeoPhoenix in Japan.

Für die deutsche Nationalmannschaft kam er in 36 Partien zum Einsatz, spielte unter anderem die EM 2010 und die WM 2011. Bayern will er nun "mit meiner Erfahrung und meinem Skill-Set zum Erfolg verhelfen und Titel und Meisterschaften nach München holen". Münchens Sportdirektor Daniele Baesi freut sich auf einen "erfahrenen, vielseitigen Big Man" und dessen "offensiven Beitrag ebenso wie auf seine große Physis in der Zone und sein Rebounding".