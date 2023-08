"Vielseitiger Abwehrspieler": SV Waldhof nimmt Albenas unter Vertrag

Der SV Waldhof hat die Verpflichtung von Defensivspieler Jonas Albenas (21) unter Dach und Fach gebracht.

Jonas Albenas war schon als Testspieler in Mannheim aktiv. IMAGO/foto2press

Nachdem Jonas Albenas in den vergangenen Wochen bereits in den Trainingsbetrieb der Mannheimer integriert war, hat der SVW den 21-jährigen Franzosen nun unter Vertrag genommen. Darüber informierte der Drittligist am Freitag, ohne weitere Vertragsdetails wie die Laufzeit zu nennen.

Ausgebildet wurde Albenas beim FC Metz. Zuletzt lief er für AJ Auxerre B in der vierten französischen Liga auf. "Als vielseitiger Abwehrspieler soll Albenas für weitere Flexibilität sorgen", teilten die Kurpfälzer mit.

Perspektivische Hilfe

"Jonas kann uns perspektivisch gesehen weiterhelfen, die notwendige Zeit sich an den deutschen Fußball zu gewöhnen, räumen wir ihm natürlich ein", erklärte Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof. Auch charakterlich habe sich Albenas "sehr positiv gezeigt und konnte bereits im Trainingslager in die Mannschaft und die Prozesse auf und neben dem Platz integriert werden".

Albenas selbst, der mit der Rückennummer 26 auflaufen wird, betonte: "Die Vorbereitungszeit war sehr gut und ich konnte die Mannschaft bereits kennenlernen. Hier nun meine Profikarriere fortzusetzen, erfüllt mich mit sehr viel Stolz. In den vergangenen Wochen war ich davon begeistert, was für einen Stellenwert der Verein hier in Mannheim hat."

Albenas ist nach Malwin Zok, Per Lockl, Jalen Hawkins, Jonas Carls, Julian Rieckmann, Tim Sechelmann, Minos Gouras, Samuel Abifade, Angelo Gattermayer, Yann Mabella und Charles-Jesaja Herrmann der zwölfte Neuzugang des SV Waldhof.

Nach dem DFB-Pokal-Wochenende geht es für die Mannheimer am Samstag, 19. August, in der 3. Liga mit dem ersten Heimspiel der Saison gegen den VfB Lübeck weiter. Den Auftakt beim TSV 1860 München (0:2) hatte der SVW in den Sand gesetzt.