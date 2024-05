Vielseitige Matheis bleibt Bremen erhalten

Saskia Matheis schnürt auch in der kommenden Saison die Schuhe für den SV Werder. Die Bremerinnen gaben am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit der 26-Jährigen bekannt, die in der abgelaufenen Saison von der Rolle als Rechtsverteidigerin über die Acht bis hin zur Stürmerin alle Positionen bekleidet hat. 2022 war Matheis von Eintracht Frankfurt an die Weser gekommen.