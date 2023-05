"Vielseitig einsetzbarer Leistungsträger": Paderborn verpflichtet Rohr fest

Maximilian Rohr (27) bleibt ein Teil des SC Paderborn. Dies gab der Zweitligist am Samstagmittag bekannt. Auch der HSV, der Stammverein des Defensivallrounders, bestätigte die Personalie.

Seit Ende August spielt Maximilian Rohr beim SC Paderborn, der gelernte Mittelfeldspieler war bis dato aber nur vom HSV nach Ostwestfalen ausgeliehen. Kurz vor Saisonschluss ändert sich nun dieser Status.

Paderborn hat sich um Rohr "sehr bemüht"

Die Hamburger kommunizierten auf ihrer Website: "Der SC Paderborn hat die Kaufoption gezogen. Damit wechselt der 27-Jährige per 1. Juli 2023 fest zu den Ostwestfalen." Der SCP hat sich laut Geschäftsführer Sport Benjamin Weber um Rohrs "feste Verpflichtung bemüht", da dieser sich "zu einem vielseitig einsetzbaren Leistungsträger in unserem Team entwickelt" hat.

Egal ob Abwehr, Mittelfeld oder Angriff: Rohr ist zur Stelle

In der Tat kommt Rohr für Paderborn bis dato auf 23 Einsätze in dieser Zweitliga-Saison (drei Tore), hinzu kommen zwei Auftritte im DFB-Pokal. Rohr bekleidete dabei oft eine Position im zentralen Mittelfeld, jedoch kam er auch häufig als Innenverteidiger zum Einsatz, gelegentlich als Stürmer.

Rohr kommt mit seinen Auftritten für den SCP bis dato auf eine kicker-Note von 3,63, am Sonntag gegen Nürnberg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird er wahrscheinlich wieder in der Startelf stehen. Er selbst wollte wohl unbedingt in Ostwestfalen bleiben, Weber sagte: "Daher konnten wir mit dem Hamburger SV eine gute Lösung für alle Seiten finden."

Die neue Vertragslaufzeit Rohrs beim SCP wurde nicht kommuniziert.