"Vielleicht noch ein einziges Cockpit": Schumachers kleine Chance

Gehört Mick Schumacher ab 2024 wieder zum Fahrerfeld der Formel 1? Aktuell sieht es schwierig aus, es gibt aber noch eine Restchance.

Mick Schumacher muss sich weiterhin gedulden. Von vielen Seiten hörte man zuletzt immer wieder, dass man dem 24-Jährigen die Rückkehr in die Formel 1 gönnen würde. "Ich denke, er hat es verdient, in der Startaufstellung zu stehen", äußerte sich jüngst Mercedes-Teamchef Toto Wolff über seinen aktuellen Ersatzfahrer.

Nachdem Schumacher nach der vergangenen Saison seinen Platz im Cockpit von Haas an Nico Hülkenberg verloren hat, fand der Deutsche bei Mercedes ein neues Zuhause. Hinter Lewis Hamilton und George Russell ist Schumacher aktuell vor allem am Simulator gefragt, um für Mercedes die passenden Setups für die jeweiligen Strecken zu finden. "Der Beitrag im Simulator ist enorm", lobt Wolff, der den Einfluss von Schumacher auch den Wochenenden erkennt. "Das führt dazu, dass wir manchmal von Freitag auf Samstag diese großen Sprünge machen, weil er über Nacht seine Füße wundfährt."

Welche Sitze noch offen sind

Optimal ist die Situation für Schumacher aber dennoch nicht, junge Fahrer gehören einfach auf die Strecke. "Ich glaube, es ist wichtig, dass es nächstes Jahr in gewisser Weise für ihn weitergeht, dass er weiter an der zweiten Chance arbeitet", so Freund und Förderer Sebastian Vettel in einem Gespräch mit "Sky". Einfach wird die Rückkehr aber nicht, schließlich sind kaum noch freie Cockpits offen.

Alpha Tauri wird aller Voraussicht nach, zwar mit anderem Namen, aber dem aktuellen Duo Yuki Tsunoda/Daniel Ricciardo in die neue Saison gehen. Ricciardo-Ersatz Liam Lawson darf sich ebenfalls noch Hoffnungen auf einen Platz beim Schwesterteam von Red Bull machen.

Bleibt nur noch der noch nicht bestätigte zweite Sitz neben Valtteri Bottas bei Alfa Romeo und der neben Alexander Albon bei Williams. Letzteren hat aktuell Rookie Logan Sargeant inne, der US-Amerikaner konnte aber noch nicht überzeugen. "Es gibt vielleicht noch ein einziges Cockpit und im Moment ist es nicht so einfach, da noch reinzukommen und reinzurutschen", schätzt Vettel die Chance bei Williams ein. Eine Möglichkeit gäbe es laut Vettel aber immer.

"Aus deutscher Sicht unabdingbar"

Was helfen könnte, ist, dass zwischen Williams und Mercedes eine enge Verbindung herrscht - das Traditionsteam fährt unter anderem mit einem Mercedes-Motor. "Er ist schnell. Wenn man die F3 und die F2 gewinnt, steckt großes Potenzial in einem, und er konnte es nie zeigen. Ich bin froh, dass wir einen dritten Fahrer haben, von dem ich weiß, dass er den Job erledigt, wenn einer von uns einen schlechten Fisch isst", so Wolff, der Schumacher wohl am liebsten bei Williams sehen würde, dies aber nicht alleine entscheiden kann.

"Aus deutscher Sicht", so Vettel, "ist es unabdingbar". Schumacher sei aktuell "nicht nur das größte junge Talent, sondern im Moment sogar vielleicht das einzige."