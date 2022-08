"Vielleicht fühlte er sich bedroht": Baumgart rätselt über Platzverweis

Nach dem Einzug in die Gruppenphase der Europa Conference League war beim 1. FC Köln die Freude riesengroß. Trainer Steffen Baumgart rätselte zwar noch ein bisschen über seinen Platzverweis, wollte den Erfolg aber auch genießen.

War nach der 1:2-Hinspielniederlage von Kölner Kampfansagen und Durchhalteparolen zu hören, überwog nach dem Rückspiel der Europa-Conference-League-Play-offs die Freude. Kein Wunder, hatte der FC doch mit einem 3:0 die Gruppenphase klargemacht und zog damit erstmals seit der Saison 2017/18 (damals Europa League) wieder in den Europacup ein.

Mit den Fans im Rücken

Von insgesamt 10.000 Zuschauern gaben rund 3000 stimmgewaltige Kölner Fans im ungarischen Szekesfehervar eine Kostprobe, was von ihnen auf internationaler Bühne zu erwarten ist. Auch die Kölner Mannschaft zeigte mit einem konzentrierten Auftritt gegen Fehervar, dass sie unbedingt das Ticket zur Gruppenphase lösen wollte. Bis auf eine kleine Schwächephase um die 60. Minute herum inklusive sehr guter Paraden von Marvin Schwäbe, hatte der Bundesligist gegen den letztjährigen Vierten der ungarischen Liga dann auch alles im Griff.

"Ich glaube, dass die Jungs einfach tot waren", versuchte Steffen Baumgart danach bei "RTL+" den kurzen Leistungsabfall seiner Elf zu erklären - aber: "Deswegen haben wir ja die Wechsel gemacht." Mit der Hereinnahme von Kingsley Ehizibue und Jan Thielmann für die vom aktiven Palko Dardai mitunter stark beschäftigten Benno Schmitz und Linton Maina, gewann der "Effzeh" die Sicherheit zurück und legte in der Nachspielzeit durch den ebenfalls eingewechselten Kingsley Schindler zum 3:0-Endstand nach.

Baumgart rätselt über Platzverweis

Ein wie immer hoch engagierter Baumgart hätte sich dabei den dritten Treffer lieber etwas früher gewünscht, "dann wäre ich nicht auf die Tribüne gegangen". Überglücklich war der 50-Jährige aber trotzdem. Warum aber Tribüne? Der Trainer der Kölner hatte sich in der 90. Minute derart über eine Einwurfentscheidung gegen seine Mannschaft aufgeregt, dass er mit Gelb-Rot bestraft wurde.

So ganz verstehen konnte der Coach die Entscheidung von Schiedsrichter Ali Palabiyik nicht: "Du musst schon erkennen, wo Einwurf ist - und dann sind die mir zu schnell angepisst, ganz ehrlich. Alles okay, ich habe was falsch gemacht, er hat sich wahrscheinlich bedroht gefühlt, keine Ahnung."

Tolle Atmosphäre

Kölner Fan-Wanderung ins Stadion des Fehervar FC. picture alliance/dpa

Neben Baumgart gaben auch die Kölner Fans alles, trieben ihre Elf immer wieder an - und das übertrug sich aufs Spielfeld. "Wenn man sich das hier rechts mal anschaut, da ist auch ganz egal, wie der Gegner hieß", sagte der Torschütze des 1:0 Timo Hübers am Moderatoren-Pult. "Rechts" vom Verteidiger standen die Fans, die als rote Wand hinter dem Tor für ein bisschen Heimspiel-Atmosphäre sorgten. "Wir wurden getragen von den Jungs hier, obwohl es ein Auswärtsspiel war", freute sich Hübers.

Geschäftsführer Christian Keller war "sehr erleichtert, dass wir es geschafft haben. Über 180 Minuten war es auch verdient. Die Spieler sollen feiern, dann fliegen wir heim".

Baumgart genießt

Allzu langes Feiern war aber nicht angesagt bei den Kölnern. Denn Baumgart will bereits ab Freitag den Fokus auf das wichtige Spiel gegen Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr) richten. Ein bisschen "genießen" war aber schon drin am Donnerstagabend - vor allem für Baumgart: "Ich glaube, wenn ich jetzt in der Kabine bin, sacke ich einfach zusammen und bin ruhig und genieße den Abend."

Neben dem sportlichen Erfolg ist der Einzug in die Gruppenphase der Conference League auch ein wirtschaftlicher Erfolg. FC-Geschäftsführer Philipp Türoff sprach bereits in der Halbzeitpause davon, dass "ein Weiterkommen ein signifikanter Schritt nach vorne" wäre.

Wie groß der Schritt aus finanzieller Sicht sein wird, hängt nun auch davon ab, wie attraktiv die Gruppengegner werden. Diese werden am Freitag (LIVE! ab 14.30 Uhr bei kicker) ausgelost. Da wird auch Baumgart, der keinen Wunschgegner hat, mindestens mit einem Auge hinschauen.

