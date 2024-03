"Vielleicht ein bisschen Schicksal": Das neue Schiedsrichter-Team Baumgart/Dinges

Aus Baumgart/Wild und Dinges/Schmack wird Baumgart/Dinges: Nach dem Karriereende ihrer früheren Gespannpartner bilden Fabian Baumgart und Philipp Dinges das neue Schiedsrichter-Team im Elitekader des Deutschen Handballbundes. Inzwischen hat sich das neue Duo eingespielt - und freut sich über die Chance.

Seit zwei Monaten pfeifen Fabian Baumgart und Philip Dinges als Gespann, im vergangenen Monat absolvierten sie ihren ersten Einsatz zusammen in der 1. Bundesliga. Der Zusammenschluss war für beide ein Glücksfall, denn ihrer vorherigen Partner traten aus beruflichen und privaten Gründen zurück.

"Wir haben nicht lange überlegt", erklärte Baumgart in der neuen Folge der Interviewserie "In meinen Worten" von Schiedsrichter-Partner KÜS. Die Neufindung eines Gespanns auf dem Niveau in der Bundesliga sei selten, doch der Rücktritt von Dinges‘ Partner war "vielleicht ein bisschen Schicksal", wie Baumgart es nennt, denn: "Ich wollte nicht aufhören, sondern weiter Bundesliga pfeifen."

Baumgart und Dinges kommen aus der gleichen Region, kennen sich seit über 15 Jahren von Lehrgängen. "Ich hatte keinen Zweifel daran, dass es funktionieren wird", betont Dinges, der bereits einen Partnerwechsel hinter sich hatte. Er wusste daher: "So ein Wechsel lohnt sich nur, wenn beide zu hundert Prozent überzeugt sind - sonst braucht man es nicht zu machen."

Baumgart, der mit seinem früheren Gespannpartner Sascha Wild auch in der EHF Champions League und EHF European League unterwegs war, gab für den Wechsel seinen internationalen Status auf. Dinges stieg hingegen eine Stufe vom Elite-Anschlusskader in den Elitekader auf. "Wir waren sehr froh, dass wir die Möglichkeit bekommen haben", betont Dinges.

Für Baumgart war es kein leichter Schritt. "Ich hätte natürlich gerne weiter international gepfiffen, denn das hat mir - auch mit den Reisen - immer gut gefallen", sagt er. "Das war aber als neues Gespann natürlich keine Option und ich mache mir darüber keine Gedanken mehr. Ich bin super happy, dass ich mit Philipp weiter in der Bundesliga pfeifen kann."

Inzwischen hat sich das neue Gespann auch auf dem Feld gefunden. "Wir arbeiten jetzt intensiv an den Details und besprechen Einzelszenen, um eine gemeinsame Lösung zu haben, wie wir solche Situationen das nächste Mal regeln wollen", berichtet Baumgart. Ein Vorteil dabei, ergänzt Dinges, "ist sicherlich, dass wir beide viel Erfahrung auf diesem Level haben."

