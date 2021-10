Vielfaches Wiedersehen für Titz

Wenn der 1. FC Magdeburg am Freitag den 14. Spieltag bei Viktoria Köln eröffnet, trifft Trainer Christian Titz auf einen alten Bekannten.

Nach zwei Niederlagen im September hat Magdeburg wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden: Die letzten drei Spiele konnte Titz' Mannschaft, die mit fünf Punkten Vorsprung Tabellenführer der 3. Liga ist, allesamt gewinnen.

Am anderen Ende der Tabelle steht Viktoria Köln. Der Tabellen-18. blieb allerdings zuletzt viermal in Folge ungeschlagen in der Liga. Das ist auch ein Verdienst von Trainer Olaf Janßen. Ein "Kölner Junge", wie Titz auf der Pressekonferenz am Donnerstag erzählte - und für Titz ist Janßen kein Unbekannter.

Beide absolvierten gemeinsam den Lehrgang zum Fußballlehrer. "Wir kennen uns sehr gut", so Titz weiter. Kontakt mit seinem Kontrahenten habe er vor der Partie aber nicht gehabt. Zu Janßens Qualitäten sagte Titz: "Er ist taktisch sehr versiert, kann einen Gegner gut lesen und seine Spieler gut darauf einstellen, wie sie den Gegner anlaufen oder das Spiel eröffnen sollen."

Titz kennt nicht nur den Trainer der Viktoria gut

Auch für die Viktoria-Spieler, die seiner Mannschaft am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) das Leben schwer machen wollen, hatte Titz lobende Worte: "Sie sind sehr ballsicher, spielen schnell nach vorne und setzen den Gegner nach Ballverlust unter Druck. Auch wenn Köln unten steht: Mich verwundert es nicht, dass sie gepunktet haben, weil das eine Mannschaft mit Qualität ist."

Neben dem Wiedersehen mit Janßen ist es für Titz auch die Rückkehr an einen alten Arbeitsplatz: Vor zwölf Jahren war der Mageburger Coach Trainer bei der Kölner Viktoria. Kontakt zum Verein habe er nicht mehr, so Titz. "Das ist zu lange her. Aber in der Stadt und im Umkreis habe ich viele Bekannte und Freunde, die auch zum Spiel kommen werden."