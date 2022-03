"Viele Verkettungen": Für Marc Woller ist Schluss beim Holzwickeder SC

Der Holzwickeder SC hat auf den Fehlstart ins Jahr 2022 reagiert und sich von Cheftrainer Marc Woller getrennt. Vorerst springt der Sportdirektor ein und bekommt neue Unterstützung von einem Trainer, der schon im Nachwuchs von Borussia Dortmund und des VfL Bochum gearbeitet hat.

Die Adventszeit stand vor der Tür, als der Holzwickeder SC zum letzten Mal ein Oberliga-Spiel gewann. Seit jenem 20. November, dem 3:0 beim SC Preußen Münster II, standen vier Niederlagen und ein Unentschieden in der Bilanz.

Anlass für den Verein, sich von Trainer Marc Woller zu trennen, im "beidseitigem Einvernehmen", wie der HSC in einer Meldung betont. Vorstand Udo Speer sagt zu dieser Entscheidung: "Marc wird jederzeit ein gern gesehener Gast in Holzwickede sein. Die aktuelle sportliche Situation ist ein Resultat vieler Verkettungen und sicherlich nicht ausschließlich am Trainer festzumachen. Wir glauben dennoch, jetzt einen neuen Impuls setzen zu müssen und somit die Mannschaft eindeutig in die Pflicht zu nehmen."

Buchwald ist neu an Bord

Jetzt übernimmt "bis auf weiteres" Sportdirektor Benjamin Hartlieb die Mannschaft. Eine Lösung, die nur von begrenzter Dauer sein soll. Wann genau aber ein neuer Coach gefunden sein wird, das steht noch nicht fest. Hartliebs Trainerteam ist da schon konkreter ausgestaltet: Als Ersatz für die mit Woller gehenden Co-Trainer Adriano Cialella und Daniel Frieg wurde Dominik Buchwald gewonnen, der bis vor kurzem beim Bezirksligisten VfL Schwerte Chefcoach war und auch schon im Nachwuchs von Borussia Dortmund und des VfL Bochum gearbeitet hat. Buchwalds Vertrag läuft zunächst bis Saisonende. Zudem wird Torwarttrainer Stefan Sablowski weiter zur Verfügung stehen.

Der Auftrag ist klar: Zurück in die Erfolgsspur, idealerweise schon am Sonntag bei der SG Finnentrop-Bamenohl, an die der auf Platz 19 abgerutschte HSC auf zwei Punkte heranrücken kann.