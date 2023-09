Viele Stärken, eine Schwäche - Xhaka erklärt das Bayer-Hoch

Fußball-Deutschland schwärmt von Bayer 04 und dem reifen Spiel der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso. Doch was macht die Werkself so stark? Mittelfeld-Boss Granit Xhaka erklärt das Leverkusener Hoch.

Den Eindruck, den Bayer 04 an den ersten drei Spieltagen hinterlassen hat, ist rundum positiv: Das Team von Xabi Alonso ist taktisch breit aufgestellt, kann nicht nur gefährlich kontern, sondern auch einen tief stehenden Gegner auseinandernehmen. Die Spielanlage wirkt reif und für Leverkusener Verhältnisse ungewohnt erwachsen. Alles hat Hand und Fuß - und hohe Qualität.

Granit Xhaka ist ein entscheidender Baustein für dieses Gesamtbild. Und der Schweizer Nationalspieler erklärt, warum die Werkself gerade so stark ist.

Die Balance stimmt

"Wir wissen auch, warum wir aus den ersten drei Spielen neun Punkt geholt haben. Wir hatten eine gute Vorbereitung, eine harte Vorbereitung. Das ist die Belohnung dafür. Jeder weiß auf dem Platz, was er machen muss", stellt der 30-Jährige zufrieden fest, "wir werden immer wieder gut eingestellt. Wir haben die ersten drei Spiele auch souverän gewonnen."

Xhaka hebt die Balance hervor, die bislang besonders ins Auge sticht. "Wir haben natürlich einen super Fußball gespielt, sehr, sehr viele Chancen kreiert", lobt er die Offensivkraft, betont aber: "Aus dem Spiel heraus haben nicht viel zugelassen. Das zeigt, dass wir defensiv auch sehr stabil stehen."

Fortschritt zur Vorsaison

Gerade dies ist ein entscheidender Fortschritt zur Vorsaison, in der Xabi Alonso die Mannschaft dadurch defensiv stabilisierte, dass er sein Team gegen den Ball meist tief stehen ließ und auf Konter setzte. In der Sommer-Vorbereitung jedoch hat der Baske kultivierten Ballbesitzfußball etabliert.

Und trotz der viel offensiveren Ausrichtung, gerät Bayer 04 hinten nicht ins Wanken. "Das heißt, dass wir uns nicht hinten reinstellen müssen, um defensiv stark zu sein, sondern wir können auch vorne drauf gehen", benennt Xhaka die bedeutende Entwicklung.

Man kann auch Wunderpässe spielen, wenn man nichts kreiert, bringt das nichts. Granit Xhaka

Zu dieser trägt das Sturmtrio, Florian Wirtz, Victor Boniface und Jonas Hofmann entscheidend bei - und zwar im Rückwärtsgang. "Mit unseren drei Stürmern haben wir natürlich enorm wichtige Spieler, die wissen, wie man presst. Das macht es für die Mittelfeld- und Abwehrspieler viel einfacher", erklärt der Sechser, der einen weiteren Aspekt anführt neben der klaren Handschrift von Xabi Alonso.

"Man sieht auch die Idee des Trainers, wie wir spielen wollen. Und dass wir auch die Spieler haben, um so Fußball zu spielen", sagt Xhaka, der den entscheidenden, bei Leverkusener Mannschaften oft bemängelten Punkt dabei benennt: "Und vor allem konsequent. Man kann auch Wunderpässe spielen", erklärt er, "aber wenn man nichts kreiert, bringt das nichts."

Defensivstandards als Baustelle

Diese zusammengefügten Puzzleteile, sorgen für eine glänzendes Gesamtbild, das aber nicht makellos ist. So spricht Xhaka zumindest eine Schwäche direkt an. "Wir haben in den ersten Spielen sehr gute Sachen gesehen, aber sicher auch Sachen, die wir verbessern können", analysiert er und deutet auf die Defensivstandards als Problem.

Beim 3:2 gegen Leipzig kassierte Bayer so beide, beim 5:1 gegen Darmstadt den einzigen Gegentreffer. "Das darf eigentlich nicht passieren, ist jetzt aber schon zum dritten Mal passiert", moniert der Schweizer Nationalspieler.

Dennoch zeigt sich dieser zuversichtlich. Zurecht nach den bisherigen Eindrücken. "Ich habe das Gefühl", sagt Xhaka also, "dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind." Wohin dieser führen kann, darüber soll das Spitzenspiel am Freitag in München weitere Aufschlüsse liefern.