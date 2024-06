Viele Probleme in Salzburg: Der neue Köln-Trainer Struber in der Analyse

Gerhard Struber soll den 1. FC Köln in die Erfolgsspur zurückführen. Bei seiner bislang letzten Station in Salzburg hatte der Österreicher mit vielen Problemen zu kämpfen. Eine Analyse.

Der 1. FC Köln wird also mit Gerhard Struber in die bevorstehende Zweitliga-Saison gehen. Der Österreicher wurde am Mittwoch als neuer Cheftrainer des Bundesliga-Absteigers präsentiert und erhielt einen Vertrag bis 2026. "Gerhard passt super in unser Anforderungsprofil. Exemplarisch seien seine Passfähigkeit zur FC-Spielidee sowie seine Kompetenz und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler genannt", wurde Köln-Geschäftsführer Christian Keller zitiert. Doch wie erfolgsversprechend ist Strubers Verpflichtung für die Domstädter wirklich?

Bei seiner bislang letzten Station in Salzburg verpasste Struber sämtliche Saisonziele. Der österreichische Ligakrösus überwinterte erstmals seit der Spielzeit 2016/17 nicht europäisch und scheiterte im heimischen Pokal-Halbfinale an Sturm Graz, das im Mai auch in der Liga die zehnjährige Regentschaft der Salzburger beendete. Daran hatte Struber keinen unwesentlichen Anteil, schaffte er es bis zu seiner Entlassung im April doch nie, der qualitativ mit Abstand besten Mannschaft des Landes dauerhaft Stabilität zu verleihen.

Salzburg lässt Dominanz vermissen

Die Gründe dafür sind mannigfaltig: Ähnlich wie der FC Bayern München in Deutschland ließ auch Salzburg nach Jahren der nationalen Vorherrschaft den unbedingten Siegeswillen vermissen. Spiele wurden nicht selten nur aufgrund individueller Geniestreiche gewonnen, die gewohnte Dominanz brachte Salzburg fast nie auf den Rasen. Zudem mutierten die für den RB-Kosmos urtypischen Begriffe wie Offensivspektakel und Power-Fußball nach einem durchaus vielsprechenden Saisonstart allmählich zu Fremdwörtern.

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass Struber im Vergleich zu seinen Vorgängern einen schwächeren Kader zur Verfügung hatte. Schlüsselspieler wie Benjamin Sesko, Nicolas Seiwald, Noah Okafor und Junior Adamu konnten nicht ansatzweise adäquat ersetzt werden, großes Verletzungspech tat Übriges. Dass Struber nicht alleine die Schuld an Salzburgs titelloser Saison trug, zeigte sich nach seiner Entlassung. Unter dem Ex-Schalker Onur Cinel, der mit der Mannschaft in der Liga letztlich zwei Punkte hinter Sturm landete, waren die Leistungen ähnlich schwankend wie zuvor.

Probleme gegen tiefstehende Gegner

Strubers bevorzugte Formation in Salzburg war das 4-3-1-2, zuvor ließ er bei den New York Red Bulls oft im 4-2-2-2 sowie im 4-2-3-1 spielen. Beim englischen Zweitligisten FC Barnsley, wo er von November 2019 bis Oktober 2020 tätig war, setzte der 47-Jährige zumeist auf eine Dreierkette. Während die Grundformation bei Strubers jüngsten drei Stationen also durchaus abwich, blieben die Prinzipien stets gleich: Struber setzt als gelernter RB-Trainer bei gegnerischem Ballbesitz auf hohe Intensität im Anlaufverhalten, das eigene Offensivspiel soll möglichst geradlinig und mit schnellen Pässen in den Rücken der Abwehr ablaufen. Was in Österreich bei großteils tiefstehenden Gegnern zu selten gelang.

In der Defensive hingegen lief es trotz der nicht vorhandenen Eingewöhnungszeit - Matthias Jaissle verabschiedete sich wenige Tage nach Saisonbeginn überraschend nach Saudi-Arabien - sofort nach Plan. Mit nur zwölf Gegentoren nach 22 Runden formte Struber die beste Abwehr seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005. Für die hohen Ansprüche der Mozartstädter war dies angesichts der Probleme im Offensivspiel dennoch zu wenig. So wurde Struber zum erst dritten Salzburg-Trainer in der RB-Ära, der während der Saison seinen Hut nehmen musste.

Auch in Köln wird Struber von Anfang an unter Druck stehen. Der Absteiger wird - trotz seiner Transfersperre - mit einem der stärksten Kader der Liga in die neue Saison gehen und daher meist selbst das Spiel machen müssen. Gerade in dieser Hinsicht mangelte es Salzburg in der abgelaufenen Saison an zündenden Ideen. Der Unterschied: In Köln hat Struber eine ganze Sommer-Vorbereitung Zeit, der Mannschaft seinen Spielstil zu vermitteln.