Viele offene Personal-Fragen für Manga und Co.

Terodde, Latza und Asamoah wurden am letzten Heimspieltag auf Schalke verabschiedet. Etliche weitere Trennungen deuten sich zwar an, definitive Entscheidungen werden nun aber erst die anvisierten Gespräche ergeben, an denen der neue Kaderplaner Manga maßgeblich beteiligt sein wird.

Nach der offiziell verkündeten Verpflichtung von Ben Manga, der einen Dreijahresvertrag als "Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede" erhalten hat, treibt Schalke 04 nun die Planungen für die neue Saison intensiv voran. Erst wenige Personalfragen sind geklärt. Mit einer Reihe von Spielern beginnen in den nächsten Tage Gespräche oder werden intensiviert.

Spieler wie Kapitän Simon Terodde und Danny Latza werden bei der angestrebten Rückkehr in die 1. Liga definitiv keine Rolle mehr spielen - Terodde beendet nach dem Saisonfinale am Sonntag in Fürth (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) seine Karriere, während mit Latza Schalkes Aufstiegskapitän 2021/22 keinen neuen Vertrag erhält. Der 34-Jährige will nun in Ruhe über weitere Karriereschritte nachdenken.

Neben dem Duo wurde Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung, vor dem Anpfiff gegen Rostock (2:1) verabschiedet - weitere offizielle Verabschiedungszeremonien gab es nicht. Bei einigen Profis deutet sich eine Trennung an, klare Entscheidungen sind allerdings noch nicht gefallen.

Etliche Verträge laufen am Saisonende aus

Nach der Saison auslaufende Verträge besitzen Spieler wie Thomas Ouwejan, Cedric Brunner, Blendi Idrizi und Michael Langer. Bei den ausgeliehenen Offensivspielern Darko Churlinov (FC Burnley) und Yusuf Kabadayi (FC Bayern II) kann Schalke Optionen ziehen, die allerdings kostspielig wären. Für Kabadayi würde eine Million Euro fällig werden, für Churlinov sogar mehr als das Doppelte.

Gespräche über vorzeitige Vertragsverlängerungen respektive einen Abschied, der in diesem Sommer Ablöse bringen würde, müssten insbesondere geführt werden mit Stammtorwart Marius Müller, dem verlässlichen Innenverteidiger Tomas Kalas und Top-Torjäger Kenan Karaman.

Was wird aus Karaman?

Nach dem 2:1 gegen Rostock, zu dem Karaman das 1:0 per Kopf beisteuerte, sagte der türkische Nationalspieler, er wolle sich nach dem Saisonfinale "mit meinem Manager zusammensetzen". Karaman steht einer vorzeitigen Vertragsverlängerung offen gegenüber - wenn der Klub ihn als Säule in dem Kader betrachtet, mit dem 2025 die Erstliga-Rückkehr gelingen soll.

Allerdings ist auch ein Abschied in diesem Sommer nicht ausgeschlossen. Als Ziel komme nicht zuletzt das Ausland in Frage, sagt Karaman: "Es kann eine Mannschaft in der Türkei sein oder in einem anderen Land." Der mit aktuell 13 Treffern beste Schalker Torschütze der Saison sagt: "Ich bin offen für alles."