Viele Neue, viele Zweifel: Kommentar zum Start der Saudi Pro League

Letztlich ist es einfach: Man kann als Protagonist in der Saudi Pro League mitmachen oder man verweigert sich diesem Sportswashing. Ein Kommentar von Jörg Wolfrum.

Nun geht sie also los, die Saudi Pro League, aber sie startet doch nicht gleich mit dem vermeintlichen Knüller Al-Nassr gegen Al-Ittihad, wie es zwischenzeitlich die Runde gemacht hatte, also nicht mit dem Duell Cristiano Ronaldo gegen Karim Benzema und noch ein paar anderen Neuzugängen, die nun Wahnsinnssummen verdienen und letztlich vom aufgeschlossenen Betrachter doch nur Kopfschütteln. Kopfschütteln ob ihrer Ignoranz angesichts der Menschenrechtsverletzungen, die an der Tagesordnung sind in Saudi-Arabien.

Verantwortlich für diese Menschenrechtsverletzungen ist letztlich das Königshaus und damit ist man dann doch ganz schnell beim Fußball, denn die Topklubs gehören seit diesem Sommer zu 75 Prozent dem saudischen Staatsfond PIF, der wiederum ist die Speerspitze der Saudi Vision 2030.

Unter diesem Label will das Königshaus und federführend Kronprinz Mohammed bin Salman das Land fit machen für die Zukunft, eventuell eines Tages eine ohne Öl, dazu wird diversifiziert, auch der Sport soll ein breiter Wirtschaftszweig werden mit zigtausenden Arbeitsplätzen für eine Gesellschaft mit einer vergleichsweise jungen Bevölkerung.

Katar als Vorbild: Saudi-Arabien will zum Big Player im Sport aufsteigen

Saudi-Arabien will zum Big Player im Sport aufsteigen, schon vor zwei Jahren übernahm der PIF Newcastle United, und natürlich dürfen Fußballer, was andere Sportler auch tun: Längst fährt die Formel 1 im Land, Weltmeisterschaftskämpfe im Boxen werden ausgetragen, zuletzt kaperte der PIF mit der US-PGA-Tour auch den Golfsport. Und die WM will man auch eines Tages, natürlich.

Katar hat dies vorgemacht, dort schickten 2022 die WM-Besucher aus aller Welt zumeist keine Debatten über gesellschaftliche Missstände im Land nach Hause, sondern Bilder über toll ausgebaute Stadien. Und mit PSG hat Katar seit Jahren ein Zugpferd, dass den weltweiten Fokus auf den Fußball lenkt.

Dem saudischen Staatsfond nun stehen Hunderte Milliarden für all seine Projekte zur Verfügung, er betreibt damit vor dem Hintergrund der Menschenrechtsverletzungen aber eben ein Sportswashing. Dessen sollte sich jeder Spieler oder Trainer, der sich nun für die Saudi Pro League einfangen ließ und damit indirekt für Saudi-Arabien Werbung macht, bewusst sein. Und auch jeder Trikotjäger.

Cristiano Ronaldo indes sieht sich als Vorreiter einer Liga, die er schon in wenigen Jahren in der Top-Kategorie sieht, auf Bundesliga-, La-Liga-, oder Serie-A-Niveau. Abwarten, bislang sind neben Altstars noch keine wirklichen Topspieler dem Ruf gefolgt.

Was die Liga kann, wird sich weisen, aber schon jetzt kann man dort als Profi Millionen Euro verdienen, manche sogar pro Woche. Was man in dem vermeintlichen Fußball-Schlaraffenland nicht kann, ohne Repressalien zu erfahren ist, sich etwa als Homosexueller zu outen oder kritisch über das Regime zu berichten. Dann wird man strafrechtlich verfolgt. Nur Beispiele.

Es ist daher letztlich einfach: Man kann als Protagonist in der Saudi Pro League mitmachen oder sich diesem Sportswashing verweigern.

Der deutsche Trainer Matthias Jaissle macht mit, er hat RB Salzburg kurz vor Ligastart düpiert und wechselte zu Al-Ahli, als Trainer des Aufsteigers darf er an diesem Freitag beim Eröffnungsspiel der Saison gegen Al-Hazem coachen. Gewechselt also, womöglich gegen besseren Rat, vielleicht vermutend, dass sich in ein, zwei, drei Jahren dann doch wieder einen Arbeitsplatz wo auch immer in Europa findet, vielleicht sogar in einer Top-Liga, wenn die dann überhaupt noch so top ist, sollte Cristiano Ronaldo mit seiner Einschätzung recht behalten.

Strahlkraft des Neuen weckt Interesse - Messi als Tourismusbotschafter mit im Spiel

Noch aber ist jedes Tor oder jeder Doppelpack, den CR7 oder Benzema oder Roberto Firmino oder wer auch immer in der Pro League erzielen, fußballerisch weitgehend irrelevant. Auch, wenn Saudi-Arabien fußballerisch längst kein Entwicklungsland mehr ist, wie der Sieg der Nationalmannschaft bei der WM 2022 über Argentinien zeigte. Aktuell weckt aber eher die Strahlkraft des Neuen weltweit Interesse, allein das ist schon ein Anfangserfolg für das schlecht beleumundete Regime in Riad. Und weist man, wie in diesen Zeilen, auf Missstände hin, schenkt man dem Königshaus damit dennoch jene, wenn auch kritische Aufmerksamkeit, die es nicht verdient.

Apropos verdienen: Durch die schiere Finanzkraft erwächst in der Saudi Pro League womöglich sogar der Premier League eines Tages ein Gegner, wenn es darum geht, die Topstars zu ködern. In den USA und der MLS könnte womöglich überlegt werden, in Zukunft den Salary Cap weiter aufzuweichen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Weltmeister Lionel Messi ist eben erst in die USA gewechselt, ja. Aber in Saudi-Arabien ist er dennoch mit im Spiel, als Tourismusbotschafter für das Land.