"Viele Mannschaften sagen, es ist vorbei": Xhaka hebt "Moral" hervor

Bayer 04 Leverkusen hat sich gegen Qarabag Agdam auch von einem 0:2 nicht aus der Ruhe bringen lassen. Dass es am Ende doch noch zum Viertelfinale reichte, war für Torschütze Patrik Schick "kein Zufall". Für Granit Xhaka Ausdruck der Moral.

Abgesehen von den ersten zehn Minuten, in denen Bayer 04 Leverkusen sechs Torschüsse verzeichnete, glich das Rückspiel gegen Qarabag Agdam sehr dem Duell von vor einer Woche. Die Werkself tat sich nach starker Anfangsphase über weite Strecken gegen einen giftigen und immer wieder schnell umschaltenden aserbaidschanischen Meister schwer. Trotz viel Ballbesitz, kam nur wenig aufs Tor von Ex-Leverkusener Andrey Lunev.

Nach einem Doppelschlag der Gäste war Bayer 04 mit zwei Toren in Rückstand - erneut eine Parallele zum Hinspiel. Gerade der zweite Gegentreffer war vermeidbar, denn Qarabag spielte da, nach einem Platzverweis gegen Elvin Jafarguliyev, bereits in Unterzahl, kombinierte sich mit einem überfallartigen Spielzug durch die Bayer-Defensive. "Das 0:2 mit einem Mann mehr darf nicht passieren, ist aber passiert", haderte Granit Xhaka bei RTL.

Nur fünf Minuten später schaffte Jeremie Frimpong dann aber schon den Anschluss - auch ein Ausdruck für das Selbstverständnis der Werkself. "Normalerweise gehen viele Mannschaften dann auch runter und sagen, es ist vorbei", betonte Xhaka.

"Die Mentalität ist unglaublich"

Nicht so Bayer 04. Die Hausherren erhöhten den Druck immer weiter und schlugen in der Nachspielzeit noch zweimal durch den eingewechselten Patrik Schick zu. "Dass wir dann ab der 70. Minute nochmal zurückkommen und noch das 3:2 machen, zeigt einmal mehr die Moral der Mannschaft und wie gesagt, die Mentalität ist unglaublich", freute sich Xhaka über das dramatische Weiterkommen. Auch Matchwinner Schick lobte den "unglaublichen Teamspirit".

Der späte Treffer war für den Joker indes "kein Zufall". Schick mutmaßte, dass es schon "vier- oder fünfmal" passiert sei - fast. Das 3:2 war wettbewerbsübergreifend bereits der 20. Treffer der Werkself nach der 80. Minute.

"Geht auch nicht immer so"

"Natürlich geht es auch nicht immer so und wir wollen es auch nicht immer so", gab Robert Andrich zu bedenken. "Aber wenn es so sein muss, dann gehen wir voran, dann geben wir bis zum Ende alles und dann sieht man so ein Ergebnis."

Diesmal ging es zum wiederholten Male gut. Mit dem Sieg stärkt Bayer 04 nicht nur weiter das eigene Selbstverständnis, sondern darf sich auch über das Viertelfinale freuen. Der Gegner wird am Freitag ab 13 Uhr in Nyon ausgelost (LIVE! bei kicker).