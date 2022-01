Viele Leihgeschäfte im Profifußball: FIFA setzt künftig klare Schranken

Seit vielen Jahren werden Spieler in den jeweiligen Transferfenstern nicht nur von Klub A zu Klub B verkauft, es wird auch munter geliehen. Das ist der FIFA offenbar ein Dorn im Auge, deswegen soll ein neues Regelwerk für Abhilfe sorgen.

Bereits ab der kommenden Saison 2022/23 sollen Leihgeschäfte zwischen internationalen Klubs nicht mehr so einfach verhandelbar sein. Dabei sollen unter anderem eine Mindestdauer einer Leihe von einem Jahr und eine maximale Anzahl an Spielern, die ein Verein ausleihen darf, festgelegt werden, wie die FIFA am Donnerstag mitgeteilt hat.

Damit soll ein gewisser Wildwuchs verhindert werden, da einige Vereine in der Vergangenheit oft so viele Akteure verliehen haben, deren Anzahl allein ein neues Team gestellt hätte. Der FC Chelsea etwa hat sich damit einen Ruf gemacht, Spieler wie Marko Marin über Jahre hinweg (2012 bis 2016 in diesem Fall) regelmäßig stets an immer wieder andere Klubs zu verleihen. Derzeit führen die von Thomas Tuchel trainierten Blues als amtierender Champions-League-Sieger auf, stolze 21 Spieler gleichzeitig verliehen zu haben.

Die neuen Regeln nun, an denen der Weltverband arbeitet, sollen bereits am 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten, sie müssen zuvor noch dem FIFA-Council für dessen nächste Sitzung formal unterbreitet werden.

"Sportliches Gleichgewicht" ist das Ziel

Im Detail zielt die FIFA darauf ab: Mit den Beschränkungen sollen eine bessere Förderung von Nachwuchsspielern sowie ein "besseres sportliches Gleichgewicht" ermöglicht sowie verhindert werden, dass einzelne Vereine eine Vielzahl von Leihspielern horten.

Dafür soll es verboten werden, bereits ausgeliehene Profis an Drittvereine weiterzugeben. Zudem darf ein Verein zukünftig während einer Saison nur drei Spieler an einen bestimmten Verein ausleihen. Und die Gesamtzahl der Leihen pro Spielzeit für jeden Verein wird limitiert: Ab der kommenden Saison darf ein Verein höchstens acht Profis an beziehungsweise von einem anderen Klub leihen. Diese Zahl sinkt auf sechs Profis ab dem 1. Juli 2024. Spieler bis 21 Jahre und Spieler, die ein Verein selbst ausgebildet hat, fallen nicht unter die Regel. Die neuen Regeln müssen binnen drei Jahren von jedem FIFA-Mitgliedsverband in die nationalen Bestimmungen übernommen werden.