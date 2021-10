Viele Komplimente für den "Wappenküsser": U-21-Trainer Di Salvo im Porträt

Die Erfolgsstory der U 21 unter seinem vormaligen Boss soll Antonio Di Salvo (42) nun fortschreiben - unter erschwerten Bedingungen. Ein Trainerporträt.

Zu Beginn der Gespräche wabern oft Vorsicht und Skepsis durch die Leitung. Um was es denn gehe? Sobald aber in der Antwort der Name Antonio Di Salvo fällt, öffnet sich die Tür, warmes Licht entspannt die Atmosphäre. Dieses Phänomen zieht sich durch die Versuche, dem Menschen Di Salvo näherzukommen, der seit eineinhalb Wochen der zweitwichtigste Trainer im größten Sportfachverband der Welt ist.

Für nicht wenige kam die Beförderung des langjährigen Assistenten zum Chefcoach der deutschen U-21-Nationalmannschaft überraschend. Di Salvo tritt das schwere Erbe von Stefan Kuntz an, der die U 21 in den Jahren 2017 und 2021 zum EM-Titel und 2019 ins EM-Finale führte. Zwar unter Mitwirkung Di Salvos. Doch der konnte im Schatten des extrovertierten Leuchtturms Kuntz arbeiten. Nun steht er erstmals selbst im Rampenlicht der ersten Reihe.

Meggle: "Er hat keine Macken"

Was qualifiziert den in Paderborn geborenen Deutsch-Italiener für diesen wichtigen Job? Und was ist der frühere Erst- und Zweitligastürmer (183 Einsätze, 31 Tore) für ein Typ? "Toni war ein sehr angenehmer, netter Mitspieler, ein harter Arbeiter, der immer 100 Prozent gegeben hat, auch jede Minute im Training", sagt der frühere St.-Pauli-Sportchef Thomas Meggle, der von 2002 bis 2005 mit Di Salvo für Rostock in der Bundesliga auflief. "Wir haben ihn mal einen ganzen Abend aufgezogen und unsere Ablehnung spüren lassen, weil er im Spiel das Vereinswappen geküsst hatte", spöttelt Meggle. Und schiebt grinsend hinterher: "Er hat keine Macken, ist einfach ein gut aussehender, perfekter Schwiegersohn."

Vom Spieler zum Trainer

Di Salvo kommt 2001 vom Champions-League-Sieger FC Bayern an die Ostsee. In München reicht es in zwei Jahren zwar nur zu sechs Einwechslungen in der Bundesliga und einer in der Champions League, in der zweiten Saison aber glänzt er mit 16 Toren in 29 Regionalliga-Einsätzen. "Ich habe ihm zu seinem Job als U-21-Cheftrainer per Whatsapp gratuliert, und Toni hat sich natürlich ordentlich bedankt", erzählt Juri Schlünz. "Das zeigt seinen Charakter. Er war ein ehrlicher Spieler, auf den man sich verlassen konnte." Das Rostocker Urgestein trainierte Di Salvo als Co-, Interims- und Chefcoach. "Er war kein begnadeter Techniker, hat unterwegs schon mal den Ball verloren", sagt Schlünz, "ist aber direkt umgedreht und holte ihn sich zurück. Toni hat immer alles sauber abgearbeitet und sich ohne Murren auf die Bank gesetzt. Diese Eigenschaften findet man als Trainer ganz gut."

Auch Marco Kurz, von 2007 bis 2009 sein Coach bei 1860 München, erinnert sich an einen Spieler, "wie man ihn sich als Trainer vorstellt: ruhig, zurückhaltend, fleißig. Aber wenn man ihn nach seiner Meinung gefragt hat, kam ein klares Statement". Der Rollenwechsel hin zum Fußballlehrer nimmt zu dieser Zeit seinen Anfang und hat viel mit Marcus Sorg zu tun. Als im Sommer 2010 nach einer Halbserie in Österreich (Kapfenberger SV) vor allem wegen eines Knorpelschadens im Knie Schluss ist mit der Spielerkarriere, stellt er sich um. Di Salvo absolviert zwei Sportmanagement-Ausbildungen per Fernstudium und hospitiert beim FC Bayern in allen Abteilungen, mit der Erkenntnis: Ein Job auf dem Rasen reizt ihn am meisten.

Ein Partner auf Augenhöhe. Marcus Sorg über Di Salvo

2011 wird er Co-Trainer unter Stephan Beckenbauer bei der U 17 des FC Bayern, ein Jahr später unter Sorg. Als der 2013 die U 19 des DFB übernimmt, geht Di Salvo als Assistent mit. "Das hat sich für uns beide als Glücksfall erwiesen", betont Sorg und lobt das Arbeitsethos des zweifachen Familienvaters: "Damals waren die Co-Trainer als Honorarkräfte angestellt. Toni hat aber weit über dieses Maß hinaus nur für den DFB gearbeitet." Das Duo startet direkt mit einem großen Erfolg, dem U-19-EM-Titel 2014, nachdem der DFB zuvor fünfmal bei der Endrunde gefehlt hat. "Toni war eine Wahnsinnshilfe", sagt Sorg, "ein Partner auf Augenhöhe."

Beide sollen 2016 die U 21 von Horst Hrubesch übernehmen, aber weil Sorg noch vor der EM 2016 zum Assistenten Joachim Löws aufsteigt, bleibt Di Salvo fester Bestandteil der neuen U 21 - als Assistent unter dem überraschend zum Cheftrainer berufenen Kuntz. Daniel Niedzkowski, Torwarttrainer Klaus Thomforde und Analyst Jannis Scheibe vervollständigen jenen Trainerstab, der in der Folge so erfolgreich ist - und es auch ohne Kuntz künftig bleiben soll. Mit Di Salvo als Chefcoach und Hermann Gerland als Mentor an seiner Seite. Der 67-Jährige, der Di Salvo für kurze Zeit bei den Bayern-Amateuren trainierte, ist ein Talentveredler par excellence. Gemeinsam wollen sie den auf Teamarbeit basierenden Weg von Kuntz fortführen, "mit meinen eigenen Geschichten und anderem Humor", sagt Di Salvo, der seine trockenen Sprüche dosiert einsetzt und um erschwerte Bedingungen weiß: Die kommenden DFB-Jahrgänge sind ärmer an Talenten und andere Nationen auf der Überholspur.

Einen Einblick in Di Salvos Arbeitsweise gewährte Kuntz, als er nach dem jüngsten Titelgewinn verriet, dass "Toni immer etwas einzuwenden" habe und seine Detailversessenheit Zeit koste, letztlich aber immer zu einer Verbesserung führe. "Er hat ein super Gespür für Spieler und deren Perspektive", ergänzt Sorg: "Das ist eine echte Gabe und gerade für einen Verbandstrainer noch wichtiger, weil er weniger Zeit hat, mit den Jungs zu arbeiten." Spieler bestätigen das. Die Gegneranalysen in der Spielvorbereitung seien top, die Hinweise im Training praxisnah und man könne über alles mit Di Salvo reden, ohne dass er zu sehr ins Kumpelhafte abdrifte. Ab und an sei er so fokussiert in seinem Tunnel verschwunden, dass man als Gegenüber nicht immer genau wisse, woran man sei, heißt es aus dem inneren Zirkel der U 21. Gleichzeitig verstehe es Di Salvo aber, diese kurzen Momente der Unnahbarkeit meist mit Herzlichkeit aufzulösen.

Rückendeckung von Flick

Künftig muss Di Salvo mitunter harte Entscheidungen treffen, den Spielern wehtun. "Manche denken, nette Menschen könnten das nicht. Aber Toni kann das, obwohl er ein supernetter, fantastischer Mensch ist", findet Sorg, der zusammen mit Di Salvo im Sommer 2019 das Kommando bei der A-Mannschaft übernahm, als Löw wegen eines Sportunfalls ausfiel, und der nun auch Flicks Assistent ist. "Alle sind überzeugt von Toni, weil er ein super Gesamtpaket mitbringt", meint Sorg: "Er arbeitet auch taktisch auf höchstem Niveau und macht klare Ansagen auf dem Platz."

Flick, der bei der Entscheidung pro Di Salvo mitbestimmte und für einen Austausch auf Augenhöhe zwischen den DFB-Trainern steht, bestätigt diese Sichtweise: "Toni ist ein Fußball-Fachmann. Er hat in den fünf Jahren eine gute Entwicklung genommen. Deshalb war es die richtige Entscheidung, ihm das Vertrauen zu geben." Auch Kuntz freut sich: "Das ist eine Top-Wahl. Ich bin überzeugt davon, dass er erfolgreich sein wird." Sorg pflichtet ihm bei - mahnt allerdings: "Man sollte ihm Zeit geben und nur nicht davon ausgehen, dass die deutsche U 21 automatisch alle zwei Jahre im EM-Finale steht."