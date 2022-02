"Viele Gründe": Moorrees verlängert beim 1. FC Köln

Myrthe Moorrees und der 1. FC Köln werden über die laufende Saison hinaus zusammenarbeiten. Die Innenverteidigerin hat beim Frauen-Bundesligisten um ein Jahr verlängert - und nennt die Gründe.

14 Liga-Spiele, 14-mal Startelf - für Myrthe Moorrees läuft es seit ihrem Wechsel im Sommer 2021 vom Liga-Konkurrenten SC Sand nach Köln bestens. Kein Wunder also, dass die Niederländerin ihren Vertrag beim Effzeh um ein Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert hat, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

"Mein erstes Jahr hier war bislang super, ich fühle mich sehr wohl", erklärte die 27-Jährige, die dem FC helfen will, "auch in der Zukunft erfolgreich zu sein. Es gab also viele Gründe, warum ich meinen Vertrag bei den FC-Frauen verlängert habe."

Außerdem möchte ich mich durch gute Leistungen in Köln auch wieder für die niederländische Nationalmannschaft empfehlen. Myrthe Moorrees

Trainer Sascha Glass freut sich, über die Spielzeit hinaus mit Moorrees planen zu können: "Myrthe hat ihren Teil dazu beigetragen, dass wir in dieser Saison in der Liga so gut dastehen. Sie hilft uns mit ihrer Zweikampfstärke und ihren fußballerischen Qualitäten. Sie ist aber nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr wertvoll für uns, weil sie eine absolute Teamplayerin ist. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Myrthe bei uns bleibt.“

Gelbsperre: Moorrees fehlt in München

Im nächsten Spiel der Kölnerinnen, die mit 16 Punkten elf Zähler vor einem Abstiegsplatz auf Rang 8 stehen, wird Moorrees aber fehlen. Bei Meister Bayern München am 6. März muss die Verteidigerin passen, weil sie beim 1:2 gegen Frankfurt die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte.

Unabhängig davon sieht Moorrees den FC "mittlerweile auf einem guten Weg, unser Ziel zu schaffen". Der Klassenerhalt steht an erster Stelle, danach soll es "Schritt für Schritt weiter nach oben" gehen. Zudem hat die Abwehrspielerin die Nationalelf fest im Blick: "Außerdem möchte ich mich durch gute Leistungen in Köln auch wieder für die niederländische Nationalmannschaft empfehlen.“