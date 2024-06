"Viele Erwartungen": Für die Ukraine geht es nicht nur um Fußball

Wenn die Ukraine am Montagabend bei einem Testspiel in Nürnberg auf die deutsche Nationalmannschaft trifft, geht es für die Gelb-Blauen um viel mehr als nur die Vorbereitung auf die Europameisterschaft.

Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass es die deutsche Nationalmannschaft letztmals mit der Ukraine zu tun hatte. Es war das 1000. Länderspiel der DFB-Elf - und den Fans wurde eine Partie geboten, die eines Jubiläums würdig war: Nach 90 unterhaltsamen Minuten im Bremer Weserstadion stand es 3:3, jetzt kommt es in Nürnberg zum Wiedersehen.

"Wir haben damals viel Selbstbewusstsein gewonnen", sagt Nationaltrainer Serhiy Rebrov und schlägt dann die Brücke zur Neuauflage des Duells: "Auch jetzt gibt es wieder viele Erwartungen an uns."

Wenn sich die ukrainischen Spieler in Zeiten des Krieges das Trikot des Nationalteams überstreifen, geht es um viel mehr als nur um Fußball. Zuflucht, Ablenkung und im Erfolgsfall Freude: All das kann die Mannschaft zumindest 90 Minuten lang der Bevölkerung der Ukraine bieten - und das ist eine durchaus große Verantwortung, der man erst einmal gerecht werden muss.

Wir spielen für dieses Emblem, für unsere Nationalmannschaft, für unser Land. Anatoliy Trubin

"Wir haben sehr gute Bedingungen, um Fußball zu spielen und zu trainieren", sagt Kapitän Taras Stepanenko, "aber das Wichtigste für mich ist, wenn man morgens aufwacht und die Nachrichten darüber liest, wie Russland unsere Städte zerstört und unser Volk tötet. Das ist der schwierigste Teil der Vorbereitung."

Den Krieg auszublenden, den Fokus auf den Fußball zu richten und die Nebensache zumindest am Spieltag zur Hauptsache zur machen, das ist eine Herausforderung. Sie zu meistern, ist alles andere als leicht, doch wenn es gelingt, kann die Mannschaft das schaffen, was Präsident Andriy Shevchenko schon im März formuliert hat: dass Rebrovs Team imstande ist, für "ein kleines Stückchen Glück" in seiner Heimat zu sorgen.

Der Gegner ist für die Ukraine nicht entscheidend

Darum geht es also auch, wenn die Ukraine dieser Tage Fußball spielt. Bei der Europameisterschaft tut sie das gegen Rumänien, die Slowakei und Belgien - zuvor probt sie aber den Ernstfall am Montagabend gegen Deutschland. Das sei allerdings gar nicht so entscheidend, sagt Torhüter Anatoliy Trubin: "Es spielt keine Rolle, gegen wen wir spielen, denn wir spielen für dieses Emblem, für unsere Nationalmannschaft, für unser Land."

Und das, Trubin weiß es, ist in diesen Zeiten noch viel wichtiger als sonst.