"Viele besondere Momente": Jaeckel verlängert bei Union Berlin

Union Berlin hat den Vertrag mit Innenverteidiger Paul Jaeckel verlängert. Das gab der Bundesligist am Mittwochnachmittag offiziell bekannt.

In der Länderspielpause bastelt Union Berlin an der Mannschaft der Zukunft und hat aus diesem Grund den Vertrag mit Innenverteidiger Paul Jaeckel verlängert. Wie lange das neue Arbeitspapier des gebürtigen Brandenburgers läuft, gaben die Eisernen wie gewohnt nicht bekannt.

"Paul ist nun seit knapp drei Jahren Teil unseres Vereins. Wir schätzen seinen enormen Leistungswillen und seine Tatkraft, immer im Sinne der Mannschaft zu agieren", betont Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball Männer, in einem Vereinsstatement: "Wir freuen uns, dass Paul trotz einer nicht immer einfachen Zeit bei uns und in der aktuellen Situation dennoch weiterhin den gemeinsamen Weg gehen will."

Jaeckel absolvierte bislang 61 Pflichtspiele für Union, darunter auch drei in der Champions League, drei in der Europa League und vier in der Conference League. Seinen einzigen Bundesliga-Treffer (bei 48 Einsätzen) erzielte der Defensivspezialist zum Abschluss des 9. Spieltags der Saison 2022/23, als er das goldene Tor beim VfB Stuttgart (1:0) besorgte.

"Wir haben als Team in den vergangenen Jahren viele besondere Momente erlebt", begründet Jaeckel seine Vertragsunterschrift: "In dieser Saison gehen wir durch keine leichte Phase. In der gesamten Zeit habe ich mich immer sehr wohl gefühlt und mich weiterentwickeln können. Daher freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit."

Durchbruch in Fürth

Im zarten Alter von 16 Jahren verließ Jaeckel damals das Nachwuchsleistungszentrum des FC Energie Cottbus, um beim VfL Wolfsburg seine nächsten Entwicklungsschritte zu machen. Nach insgesamt vier Jahren in Niedersachsen zog Jaeckel zur SpVgg Greuther Fürth weiter, für die er zwischen Sommer 2018 und 2021 auf 70 Pflichtspiele (zwei Tore) kam.

Als Zweitliga-Stammspieler und frisch gebackener U-21-Europameister verschlug es Jaeckel nach Berlin, um sich seinen Traum von der Bundesliga zu erfüllen. In der laufenden Saison machte Jaeckel fünf Bundesliga-Partien und drei in der Königsklasse.