"Viel zu viel Risiko": Letsch erleichtert und doch kritisch

Mit 2:1 bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gewonnen, den ersten Sieg der laufenden Saison eingefahren. Den Freitagabend kann man aus Bochumer Sicht als gelungen bezeichnen.

Entsprechend glücklich und erleichtert traten die Bochumer Akteure im Anschluss an die Partie beim SV Darmstadt 98 (2:1) vor das Mikrofon bei DAZN, ohne aber auch die Punkte zu vernachlässigen, die nicht so gut funktioniert hatten.

Letsch: "Zu viel Risiko"

"Es war kein gutes Spiel, aber ehrlich gesagt ist es mir scheißegal, ob das Spiel gut oder schlecht war, ob wir verdient gewonnen haben oder nicht. Wir haben unseren Dreier und den nehmen wir gerne mit", betonte Trainer Thomas Letsch. Es sei "genau dieser Fight" gewesen, "den wir erwartet haben. Es war von unserer Seite aus sicherlich kein gutes Fußballspiel. [...] Wenn wir den Ball hatten, haben wir ihn sofort wieder zum Gegner gespielt." Letsch monierte, dass seine Elf mit "viel zu viel Risiko" gespielt habe, "anstatt mal Kontrolle reinzukriegen".

Nach dem Tor zum 1:0 durch Takuma Asano "solltest du eigentlich eine gewisse Sicherheit kriegen", die seine Elf allerdings nicht bekam. Stattdessen gab sie die Kontrolle aus der Hand und kassierte den Ausgleich durch Fabian Nürnberger.

In der zweiten Halbzeit musste der VfL einige gefährliche Schüsse der Gäste überstehen, ehe erneut Asano mit dem zweiten Torschuss das 2:1 erzielte. "Der hat die Dinger gemacht", zeigte sich Letsch indes mit der Effizienz des Japaners zufrieden.

Bochum fehlt der Killerinstinkt

Spätestens nach der Roten Karte für Fabian Holland hätte der VfL für Ruhe sorgen und eine der vielen sich bietenden Umschaltaktionen zum 3:1 nutzen können - was nicht gelang. Angesichts des Resultats ein Aspekt, über den sich sicher hinwegsehen lässt. "Wir hatten auch noch die ein oder andere Möglichkeit, wenn wir es sauber zu Ende spielen, dann musst du das Spiel eigentlich killen", macht Letsch klar. "Das ist VfL, wir brauchen das bis zum Schluss, letzte Woche standen wir da und es hat nicht gereicht, heute hat es Gott sei Dank gereicht."

In dieselbe Kerbe schlug auch Innenverteidiger Keven Schlotterbeck: "Das ist Übungssache, das sollten wir schnellstmöglich hinbekommen, dass wir hier nicht nur 2:1 gewinnen."

Bernardo Trumpf in der Viererkette

Entscheidend für den Dreier sei auch die Umstellung von Dreier- auf Viererkette gewesen, wie bereits in der Vorsaison häufiger praktiziert. "Wir fühlen uns auch in dem System wohl", so Schlotterbeck. Der VfL habe defensiv "viel Eins-gegen-eins gespielt", "viele Duelle gewonnen", auch wenn "die zweiten Bälle dann nicht immer bei uns waren".

Eine der zentralen Figuren in der Bochumer Dreierkette war der laut Letsch "wertvolle" Bernardo. "Er ist ein Spieler, der in der Dreierkette spielen, der aber auch in der Viererkette Linksverteidiger spielen kann." Besonders mit seiner Körperlichkeit sei er für das Spiel gegen Darmstadt prädestiniert gewesen, denn "gefühlt züchtet Darmstadt ihre Spieler, weil da ist keiner kleiner als ich", so Letsch.

Gut möglich also, dass auch im kommenden, richtungsweisenden Heimspiel am 11. November (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wieder auf dieses System zurückgegriffen wird.