"Viel Wucht und Dynamik": Bayer holt Kramer für den Sturm

Die Frauen von Bayer Leverkusen bekommen Verstärkung aus Dänemark. Cornelia Kramer wechselt von HB Köge an den Rhein.

Bayer 04 Leverkusen hat die dänische Stürmerin Cornelia Kramer verpflichtet. Die 21-Jährige kommt vom HB Köge aus ihrem Heimatland und unterschrieb beim Werksklub einen Vertrag bis Sommer 2026. Zwei Wochen nach dem Saisonende in Dänemark wird sie am 1. Juli erstmals mit ihrem neuen Team trainieren, meldete ihr künftiger Arbeitgeber am Montag.

"Cornelia ist eine Stürmerin mit viel Wucht und Dynamik, die in der Offensive sehr variabel einsetzbar ist und sich in den Schnittstellen bewegt. Dabei strahlt sie viel Torgefahr aus. Auch deshalb ist sie auf dem Sprung in die Nationalmannschaft", wird Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen, auf der Website zitiert. Die Rheinländer erwarten von Kramer, "dass sie die Spielweise und das Tempo in der Bundesliga gut adaptiert und uns dadurch schnell verstärken wird".

"Ich bringe viel Tempo mit"

Kramer spielte von Aalborg BK kommend seit 2021 für den HB Köge, der die vergangene Saison als entthronter Meister in der dänischen Liga auf Rang drei abschloss. In 75 Pflichtspielen für den Klub erzielte sie 27 Treffer. Für Dänemark lief sie bislang in den U-17-, U-19- und U-23-Teams auf und stand auch schon im Kader der A-Nationalmannschaft.

"In den Gesprächen hatte ich sofort das Gefühl, dass mein Spielertyp hier gefragt ist. Ich bringe viel Tempo mit, arbeite hart für die Mannschaft und möchte Tore beisteuern", sagte Kramer bei ihrer Vorstellung in Leverkusen: "Der erste Austausch mit dem Trainer und mit den Verantwortlichen hat mir schon ein sehr gutes Gefühl vermittelt."

Kramer ist nach Mittelfeldspielerin Katharina Piljic (SGS Essen) die zweite neu hinzugeholte Spielerin in Leverkusen für die kommende Saison.