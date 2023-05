"Viel Wettkampfpraxis": Bochum holt Keeper Thiede aus der 3. Liga

Der VfL Bochum bastelt weiter kräftig an der Mannschaft der Zukunft: Mit Niclas Thiede (24) holt der Revierklub einen Torhüter an die Castroper Straße, der den Verein bereits bestens kennt.

Wie die Bochumer am Dienstagvormittag mitteilten, wechselt Niclas Thiede im Sommer ablösefrei vom Drittliga-Zehnten SC Verl zum VfL. An der Castroper Straße unterzeichnete der Keeper ein gültiges Arbeitspapier bis 30. Juni 2027. Eine große Eingewöhnung wird Thiede nicht brauchen: Bereits im Alter von neun Jahren lief er zum ersten Mal für den VfL auf. Im Sommer 2015 wechselte Thiede dann von Essen erneut ins Bochumer Talentwerk, wo sich der 1,86 Meter große Torhüter durch starke Leistungen in über 50 Partien für die U 17 und U 19 in den Fokus des SC Freiburg spielte.

Für die Breisgauer feierte Thiede 2019 sogar sein Bundesligadebüt, spielte ansonsten aber in der Zweitvertretung und schaffte dort als Meister der Regionalliga Südwest den Aufstieg in die 3. Liga. Seit 2021 steht der neunmalige DFB-Juniorennationalkeeper beim SC Verl im Tor und hat dort 56 Spiele absolviert. In der aktuellen Saison kommt Thiede auf 27 Drittliga-Einsätze und einen starken kicker-Notenschnitt von 2,85. Ihn bremste im März ein Syndesmoseriss aus und beendete seine Saison vorzeitig.

Ich kenne das Stadion, war schon oft als Kind und im Jugendalter als Zuschauer hier. Niclas Thiede

"Wir freuen uns, dass sich Niclas Thiede zur Rückkehr an die alte Wirkungsstätte entschieden hat", wird Marc Lettau, Technischer Direktor beim VfL, in einer Pressemitteilung zitiert: "Er ist hier in Bochum sowie in Freiburg als Torwart top ausgebildet worden und konnte im Seniorenbereich bereits knapp 100 Spiele absolvieren. Niclas wird unser Torhüterteam auf hohem Niveau komplettieren, weil er sich zum Stammtorwart in der 3. Liga entwickelt hat und somit über viel Wettkampfpraxis verfügt."

Die Bochumer konnten Thiede unter anderem mit der aufgezeigten Perspektive überzeugen. "Das hat er auch durch sein langfristiges Commitment dokumentiert", so Lettau. Thiede selbst fühlt sich seit jeher "mit dem VfL verbunden. Ich kenne das Stadion, war schon oft als Kind und im Jugendalter als Zuschauer hier. Deshalb freue ich mich sehr, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat."

Vorfreude auf Greiber

In Bochum trifft Thiede auf einen alten Bekannten. "Auch auf die Zusammenarbeit mit Peter Greiber, dem ich viel zu verdanken habe, blicke ich mit großer Vorfreude", sagt er über den Bochumer Torwarttrainer und fügt an: "Ich habe den Weg des VfL in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt und drücke der Mannschaft und dem Verein die Daumen, dass der neuerliche Klassenerhalt gelingt."

Ab Sommer will Thiede dann Stammkeeper Manuel Riemann (Vertrag bis 2025), der in dieser Saison alle 31 Bundesligaspiele absolvierte, möglichst den Platz im Tor streitig machen. Aktuelle Nummer zwei ist Michael Esser (Vertrag bis 2024).