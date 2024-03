"Viel, viel, viel zu wenig": Großer Frust beim TVB Stuttgart

Nach einer recht ausgeglichenen ersten Hälfte ging der TVB Stuttgart beim VfL Gummersbach im zweiten Durchgang unter. Spieler und Trainer des Tabellen-15. der Handball-Bundesliga wählten danach deutliche Worte.

"Man konnte sehen, wer heute die bessere Mannschaft in der Halle war. Der VfL hat das souverän herunterspielt. Mit unserer Leistung kann ich nicht zufrieden sein", betonte Stuttgarts Trainer Michael Schweikardt nach 27:35-Niederlage des TVB in Gummersbach.

"In der ersten Halbzeit war es noch einigermaßen ausgeglichen (Anm. d. Red: 16:17-Rückstand des TVB), weil der VfL zu viele Fehler gemacht hat. Aber im Gegensatz zum VfL konnten wir die Fehlerzahl in der zweiten Halbzeit nicht reduzieren. Der VfL nimmt uns unser Kreisläufer-Spiel weg, was vor allem für Kai Häfner wichtig ist. Insgesamt war es ein enttäuschender Auftritt. Wir hatten uns mehr ausgerechnet, wollten anders auftreten und hier auch etwas Zählbares mitnehmen", so Schweikardt.

Zieker: "Viel, viel, viel zu wenig"

"Das ist viel, viel, viel zu wenig", befand TVB-Linksaußen Patrick Zieker im Dyn-Interview. "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, kriegen da sehr viele Tempo-Tore, aber ansonsten war unsere Leistung noch im Rahmen. Wir haben vorne sehr gute Lösungen gefunden und hatten hinten im Sechs-gegen-Sechs eigentlich nicht viele Probleme."

Zieker erklärte: "Dann haben wir uns vorgenommen, diese Fehler in der zweiten Halbzeit abzustellen, die Tempogegenstoß-Tore von Gummersbach zu vermeiden und genau das ist (nicht) eingetroffen: Die rennen uns kaputt. Wir finden vorne gar keine Lösungen mehr, schmeißen die Bälle reihenweise nur so weg, es fehlt komplett die Durchschlagskraft. Hinten verlieren wir auch den Zugriff und dann bist du hier chancenlos."

"(...) müssen wir fast alles ändern"

"Jetzt liegt unser Fokus auf dem nächsten wichtigen Spiel gegen den Bergischen HC am kommenden Donnerstag", so TVB-Trainer Michael Schweikardt. Dann trifft der Tabellen-15. Stuttgart auf den 17., den BHC - ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf. "Wenn wir das heutige Spiel als Beispiel nehmen, dann müssen wir fast alles ändern. Das war, wie schon angesprochen, ja gar nichts", fand Zieker deutliche Worte.

Zum ausführlichen Spielbericht