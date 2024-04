"Viel Tempo": SGS Essen holt Köpp aus Gladbach

Bundesligist SGS Essen hat den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Von Borussia Mönchengladbach kommt U-17-Nationalspielerin Leonie Köpp.

Nach den beiden 16 Jahre alten Eigengewächsen Mailin Tenhagen und Lany Mia Bäcker hat die SGS Essen den ersten externen Neuzugang für diesen Sommer bekanntgegeben. Die 17-jährige Leonie Köpp wechselt im Sommer vom Zweitligisten Borussia Mönchengladbach ins Revier.

Die VfL-Stürmerin, die auf 18 Einsätze in DFB-Juniorinnen-Teams verweisen kann, kommt aktuell auf drei Saisontore in 18 Einsätzen der laufenden Saison. "Leonie passt perfekt in unser Anforderungsprofil", wird Essens Trainer Markus Högner zitiert. Köpp habe "in ihren jungen Jahren bereits sehr gute Spiele in der 2. Bundesliga abgeliefert", bringe "viel Tempo mit, hat eine gute Präsenz und eine richtig tolle Einstellung".

22 Tore für die U 17

Bemerkenswert durchaus die Ausbeute Köpps in der Jugend. In der U 17 der Borussia kommt Köpp auf insgesamt 32 Begegnungen in der Bundesliga West/Südwest und erzielte dort 22 Treffer.

"Die Gespräche, die ich mit den Verantwortlichen geführt habe, waren alle sehr positiv und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. In Essen bekommen junge Spielerinnen die Chance zu spielen, sich weiterzuentwickeln und sich zu beweisen. Das ist für mich sehr wichtig bei der Entscheidung gewesen", verriet die Jugendnationalspielerin bei ihrer Vorstellung.