Viel spricht für Linde - Wie reagiert das Kleeblatt auf den Rückschlag?

Es war klar, dass nach vier Spielen ohne Niederlage irgendwann ein Rückschlag für das Kleeblatt kommen würde. Das 1:4 in Wolfsburg fiel dabei deutlicher aus, als es der Spielverlauf hergab. Gegen Hertha BSC am Samstag bietet sich die Chance zur Wiedergutmachung - wahrscheinlich mit einem neuen Torwart.

Am Abstieg Fürths bestehen seit geraumer Zeit nur noch Restzweifel. Eines der Hauptziele für die Rückrunde lag somit darin, es besser zu machen als in der mit fünf Zählern miesen Hinserie.

In den ersten drei Partien glückte dies auf teils beeindruckende Weise, in Wolfsburg nicht: "Ich bin sehr enttäuscht über das Ergebnis", sagte Trainer Stefan Leitl, der als Ursache ausmachte: "Uns hat es an der nötigen Energie im Spiel gegen den Ball gefehlt, die uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hatte." Konkret: In den Wochen davor hätten sich seine Männer in jeden Schuss geworfen, dieses Mal jedoch zweimal weggedreht, was zu den abgefälschten Toren zum 1:3 und 1:4 führte. Dies meinte Leitl mit Energie und Haltung.

Viel zur Niederlage trug jedoch auch Sascha Burchert mit seinem unnötigen Verlassen des Tores vor dem 1:2 bei. Vor der Partie hatte sich Leitl - nach Burcherts jüngsten Leistungen nachvollziehbar - für den Aufstiegstorwart und gegen Neuzugang Andreas Linde entschieden. Auch, weil ihm mit Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer (COVID-19) ein Stammspieler in der Defensive wegbrach. "Wir waren sehr stabil und eingespielt, ich wollte die Mannschaft nicht groß verändern", argumentierte Leitl. Nun spricht allerdings viel für den Wechsel und das Debüt Lindes gegen Hertha BSC.

Nach den jüngsten Eindrücken besitzt die SpVgg gegen den Hauptstadtklub eine realistische Chance auf Wiedergutmachung. Spannend ist, wie die Mannschaft mit dem Rückschlag umgeht. Ist die zur sofortigen Reaktion fähig? Das 1:2 in Berlin in der Hinserie war typisch für den Fürther Verlauf: Ordentlich gespielt, in Führung gegangen, doch dann die Partie viel zu schnell mit einem Doppelschlag aus der Hand gegeben und nicht mehr zu einer Reaktion fähig. Am Samstag besteht die Gelegenheit, es besser zu machen und damit den Fortschritt zu dokumentieren.