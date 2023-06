"Viel Potenzial": Torhüter-Talent Tschernuth bleibt in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim bindet einen Nachwuchs-Torhüter für die kommenden Jahre. Paul Tschernuth hat beim Bundesliga-Aufsteiger einen neuen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben.

Nach dem vielumjubelten Last-Minute-Aufstieg bastelt der 1. FC Heidenheim bereits am Kader für die kommende Debüt-Saison im deutschen Oberhaus. Mit Paul Tschernuth hat ein junges Mitglied des Heidenheimer Torhüter-Teams seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis Juni 2025 verlängert. Das gab der Klub am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

„Er ist nach wie vor ein junger Spieler mit viel Potenzial, der auch von seiner Mentalität her perfekt zum FCH passt", erklärte Robert Strauß, Bereichsleiter Sport beim FCH. Auch Tschernuth freut sich auf seine Zukunft an der Brenz: "Ich fühle mich in Heidenheim wahnsinnig wohl und bin sehr glücklich darüber, dass ich dieses Vertrauen weiterhin bekomme. Ich möchte in den kommenden beiden Jahren weiter an mir arbeiten, mein Können unter Beweis stellen und der Mannschaft damit weiterhelfen."

Im September 2020 wechselte der Österreicher nach Heidenheim, seit dem Jahr 2021 gehört der Schlussmann zum Profikader des FCH. In der abgelaufenen Meister-Saison kam der 21-Jährige nicht zum Einsatz, schaffte es aber immerhin dreimal in den Spieltags-Kader.