"Viel passieren darf nicht mehr": Seoane fehlen viele Mittelfeldspieler

Vor allem defensive Mittelfeldspieler fehlen Bayer Leverkusen vor Beginn der Rückrunde. Nadiem Amiri wurde erneut vom Coronavirus erwischt.

Was für ein Pech für Nadiem Amiri. Bereits im vergangenen Jahr ereilte ihn eine Corona-Infektion. Fortan galt er als genesen, ließ sich doppelt impfen und boostern - und wurde nun erneut von diesem tückischen Virus erwischt. Der Leverkusener Mittelfeldspieler zeigt leichte Symptome und befindet sich in Quarantäne, für die Auftaktpartie der Rückrunde fällt er flach.

Dies gilt ebenso für die verletzten Charles Aranguiz (Wade) und Julian Baumgartliner (Aufbautraining) sowie für Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba, die beide mit ihren Nationalmannschaften beim Afrika-Cup weilen. Fraglich für das Spiel gegen Union Berlin ist Exequiel Palacios, der argentinische Mittelfeldspieler verletzte sich unter der Woche am Rücken, sein Zustand ist noch diffus.

Hincapie gut erholt

"Viel passieren darf nicht mehr", sagt Trainer Gerardo Seoane angesichts des Ausfalls so vieler zentraler Defensivspieler, immerhin kann er wieder auf Piero Hincapie zurückgreifen. Der Ecuadorianer zeigte sich nach überstandener Corona-Infektion in guter körperlicher Verfassung, arbeitete seit der Rückkehr aus der Heimat am Dienstag mit dem Team und zeigte dabei keine Auffälligkeiten. Möglicherweise spielt der 19jährige links in der Innenverteidigung neben Jonathan Tah.

Sein Team sieht Seoane insgesamt "mental frisch", man sei gut in den Rhythmus gekommen, habe die Intensität des Trainings gut überstanden und in internen Testspielen versucht, den Ernstfall zu simulieren. Allerdings rechnet der Bayer-Coach für seine wie für alle Mannschaften damit, "dass es bis zur Top-Form zwei oder drei Spiele braucht." Den Gegner erwartet er "robust, mit einer klaren Idee" und mit Max Kruse treffe man auf einen Spieler, "der Akzente setzen kann."

Nicht unfroh ist man in Leverkusen über die Tatsache, dass auch der Gegner Ausfälle verzeichnet, prominente dazu: Top-Torjäger Taiwo Awoniyi wird ebenso fehlen wie der schnelle Geraldo Becker, für die defensiv anfälligen Leverkusener sind dies durchaus positive Begleitumstände.