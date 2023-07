Viel mehr als Murray: Kanada schickt bärenstarkes Team zur WM

Wenn es um die Medaillenvergabe bei der anstehenden WM (25. August bis 10. September) geht, dann will Kanada ein Wörtchen mitreden. Das wurde spätestens bei der Bekanntgabe des Kaders deutlich.

Kanada wurde in die Hammergruppe H gelost, dort geht es für die "Ahornblätter" in Jakarta gegen den Libanon und Basketball-Größen wie Frankreich und Litauen. Angst und Bange ist den Nordamerikanern ob der namhaften Konkurrenz aber nicht, denn auch sie wissen um ihre Qualität. An Topspielern gibt es jedenfalls keinen Mangel.

Allen voran wäre da Jamal Murray zu nennen. Der Point Guard führte die Denver Nuggets an der Seite von Nikola Jokic zur ersten Meisterschaft der Franchise-Geschichte - und glänzte dabei ganz besonders in den Play-offs. Hatte der 27-Jährige in der Hauptrunde noch einen Schnitt von 20 Punkten, waren es 26,1 in den Play-offs - ein Clutch-Spieler also.

Neben Murray kann Trainer Jordi Fernandez auch auf Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) und R.J. Barrett (New York Knicks) bauen. Shooting-Guard Gilgeous-Alexander glänzte mit durchschnittlich 31,4 Punkten, während Barrett als Small Forward bei den Knicks auf 19,6 Zähler im Schnitt kam.

Der 23-jährige New Yorker weiß zudem, wie es sich anfühlt, einen Titel auf Nationalmannschaftsebene zu holen. 2017 trug er als Turnier-MVP maßgeblich dazu bei, dass Kanada auf U-19-Ebene erstmals Weltmeister wurde - nun wird er das auch mit dem A-Team wiederholen wollen.

Gespickt mit NBA-Spielern

Die Kanadier sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben, immerhin ist das Team gespickt mit NBA-Spielern. Neben den drei bereits genannten befinden sich auch Dillon Brooks (Houston Rockets), Oshae Brissett (Boston Celtics), Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder), Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves), Cory Joseph (Golden State Warriors), Kelly Olynyk (Utah Jazz) und Dwight Powell (Dallas Mavericks) im vorläufigen 18-köpfigen WM-Aufgebot.

Es dürfte die stärkste Mannschaft sein, die Kanada je zu einer Endrunde geschickt hat. Die deutsche Nationalmannschaft wird sich schon recht bald selbst einen Eindruck über deren Qualität machen können, am 9. August steht ein Testspiel in Berlin gegen die Kanadier an.

Die "Ahornblätter" werden anschließend auch am traditionellen Supercup in Hamburg (12./13. August) teilnehmen. Neben Kanada sind dort auch China, Neuseeland und Deutschland dabei.