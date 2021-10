Viel mehr als Emotionen: Wie Baumgart Kölns Fußball verwandelt hat

Steffen Baumgart hat dem 1. FC Köln einen emotionalen Ruck verpasst - vor allem aber hat er auf dem Platz einiges verändert. Eine Datenanalyse.

Eine Schiebermütze voll Adrenalin: Steffen Baumgart in Aktion. Getty Images

Wenn Steffen Baumgart den Preis für den Fußballspruch des Jahres entgegennimmt, wenn er im kalten Stuttgart kurzärmelig an der Seitenlinie entlangtigert, wenn er jede noch so kleine Szene brüllend dirigiert, als hätte er bei Pep Guardiola gelernt - dann öffnen sich die Schubladen schnell: hier der schwermütige 1. FC Köln, dort der neue Trainer mit der Schiebermütze, der ihn voller Emotionen und Echtheit wieder neu belebt hat.

Natürlich stimmt das alles, nur war schon noch etwas mehr nötig, um aus dem Fast-Absteiger der Vorsaison wieder einen - Stand jetzt - stabilen und anerkannten Bundesligisten zu machen. Eine Datenanalyse zeigt, wie sehr Baumgart das Entscheidende beim 1. FC Köln verändert hat: den Fußball selbst.

In einer Kategorie ist Köln Bundesliga-Erster

Am auffälligsten ist, dass aus dem FC eine echte Pressingmaschine geworden ist. Mit 54,2 erfolgreichen Pressingsituationen pro Spiel (Erfolgsquote: 34,4 Prozent) ist Baumgarts Mannschaft nach neun Spieltagen sogar Bundesliga-Spitzenreiter (Vorjahr: 45,7/14. Platz). Die Pressingsituationen im gegnerischen Drittel sind von durchschnittlich 30,9 auf 41,6 gestiegen. Die Kölner laufen also häufiger und früher an als 2019/20, haben dabei aber auch einen Plan.

Mehr Aggressivität und mehr Cleverness - dazu passt auch, dass sie pro Spiel deutlich mehr Zweikämpfe bestreiten (117 statt 106), aber kaum mehr Fouls begehen (12,2 statt 11,6). Zwar führt das hohe Pressing bisher auch dazu, dass die Kölner gefährlichere Chancen (xGoals-Wert des Gegners bei 1,78 statt 1,63) und minimal mehr Gegentore zulassen (1,78 statt 1,76 pro Spiel). Vor allem aber belebt es die eigene Offensive.

Mehr Offensive, mehr Pressing, mehr Sprints: Der 1. FC Köln unter Steffen Baumgart. kicker

Nach Balleroberungen kommen Anthony Modeste & Co. gegen die kurzzeitig ungeordneten Gegner zu mehr Chancen und Torschüssen in gefährlicheren Zonen. Sie verzeichnen im Schnitt nicht nur deutlich mehr Abschlüsse gegenüber 2020/21 (15,1 statt 10,6), sondern auch mehr aufs Tor (4,4 statt 3,03) mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit (xGoals-Wert bei 1,48 statt 1,15).

An Modeste kommt man nicht vorbei

Und: Sie verwerten ihre Chancen ziemlich cool: Mit 1,67 Toren pro Spiel übertreffen sie ihren xGoals-Wert (1,48) signifikant, wobei hier niemand an Modeste vorbeikommt. Der Torjäger hat schon sechsmal getroffen bei einem xGoals-Wert von 3,7; vor allem er holt also bemerkenswert viel aus seinen Möglichkeiten heraus.

Der Offensive kommt dabei zugute, dass Baumgart das Kölner Spiel aktiver gestaltet als seine Vorgänger. Den durchschnittlichen Ballbesitz-Wert hat er von 46 auf 55 Prozent gesteigert, den der langen Bälle von 66,3 auf 59,2 pro Spiel reduziert - bei einer höheren Erfolgsquote (55 statt 48,2 Prozent). Sein Team sprintet auch mehr (228- statt 219-mal pro Spiel). Und da sind Baumgarts Läufe in der Coaching Zone noch nicht einmal eingerechnet.