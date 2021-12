Viel Lob für Mainz-Kapitän Niakhaté

In seinem dritten Jahr bei Mainz 05 ist Innenverteidiger Moussa Niakhaté zur absoluten Führungsfigur gereift.

Wenn Bo Svensson und Christian Heidel über Niakhaté sprechen, kommen sie aus dem Schwärmen nicht heraus. Für den 05-Trainer ist der Franzose "ein absoluter Schlüsselspieler" und für den FSV-Sportvorstand "ein Vorbild auf und neben dem Platz".

Der 25 Jahre alte Innenverteidiger ist vor dem ersten Pflichtspiel 2021/22 von Svensson zum neuen Spielführer bestimmt worden und damit Nachfolger des abgewanderten Danny Latza, den er in der Vorsaison schon mehrfach vertreten hatte. "Ich habe richtig viele Top-Jungs, Moussa ist einer davon. Er ist als Spieler, als Mensch sehr reif und sehr ehrgeizig. Er ist immer bereit, seinen Nebenleuten zu helfen. Er fühlt sich in der Kapitänsrolle sehr wohl", sagte der Trainer und fühlt sich damit in seiner Entscheidung bestätigt.

Ich habe richtig viele Top-Jungs, Moussa ist einer davon. Bo Svensson

Vorbild und Fixpunkt

Laut Svensson habe es für Niakhaté "keine große Umstellung erfordert, weil er die Fähigkeiten ohnehin mitbrachte", deshalb sei er auch sehr authentisch geblieben. "Er hat sich insofern weiterentwickelt, weil er erfahren hat, dass der diese Qualitäten in sich trägt. Moussa ist ein Fixpunkt für den Verein und für die Gruppe. Sie kann sich immer an ihm orientieren, er gibt immer alles und ist ein Vorbild für alle, insbesondere für die jungen Spieler", betonte Svensson.

Das Herz in Mainz

Heidel schätzt die Gespräche mit Niakhaté, der bereits das dritte Jahr bei den Rheinhessen ist und noch bis Juni 2023 unter Vertrag steht: "Man spürt, dass ihm Mainz 05 sehr wichtig ist, und das ist nicht vorgespielt. Er hat sein Herz in Mainz, deswegen füllt er diese Position optimal aus."

Rot nach drei Minuten? Das ist meine ganz persönliche Geschichte mit Mainz, heute kann ich darüber scherzen. Moussa Niakhaté

Dabei verlief Niakhatés Start bei den 05ern im Sommer 2018 ziemlich holprig. In seinem ersten Pflichtspiel, der DFB-Pokalpartie bei Erzgebirge Aue, hatte der Linksfüßer nach drei Minuten die Rote Karte gesehen. "Es gibt Spieler, die beginnen und erzielen gleich drei Tore - bei mir war es eben der Platzverweis. Das ist meine ganz persönliche Geschichte mit Mainz 05, heute kann ich darüber scherzen. Das ist eben Fußball, den man in den guten, aber auch in den schlechten Momenten lieben muss", sagte er kürzlich im Podcast des Klubs. Michael Ebert