Viel Leerlauf, viel Wille - und eine Gefühls-Explosion

Der rutschige Frankfurter Rasen war ein großes Thema im Vorfeld des finalen Auftrags in der Gruppe A - tatsächlich wäre die Elf von Julian Nagelsmann am Sonntagabend beinahe ausgerutscht, dabei jedoch weniger am Geläuf als vielmehr an sich selbst gescheitert. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Rettete der DFB-Elf noch den Gruppensieg: Niclas Füllkrug. imago images