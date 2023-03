Viel Lärm um Mount: Chelsea in der Zwickmühle

Mason Mount könnte seinen Heimatklub Chelsea im Sommer verlassen - zahlreiche Topklubs beobachten seine ungewöhnliche Vertragssituation. Von seinem Trainer erhält er Rückendeckung.

Mason Mounts Rolle in der Länderspielpause passte ein bisschen zu seiner gesamten Saison. Kaum war er von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate für die Partien gegen Italien und die Ukraine berufen worden, musste er schon wieder absagen. Der 24-Jährige kämpft mit Beckenproblemen, die ihn seit Ende Februar zur Pause zwingen.

In die Schlagzeilen geriet Mount dennoch. Denn immer noch stocken die Gespräche über eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags, und als Thomas Tuchel beim FC Bayern übernahm, musste man nur eins und eins zusammenzählen, um den Rekordmeister mit dem offensiven Mittelfeldspieler in Verbindung zu bringen. Der "Guardian" will wissen, dass Mount Interesse hätte, wieder mit dem Trainer zusammenarbeiten, unter dem er seine bisher stärkste Phase an der Stamford Bridge erlebte.

Mount gehört offenbar zu den am schlechtesten bezahlten Chelsea-Profis

Doch bislang dürfte Tuchel in München andere Themen zu bearbeiten haben als seinen Kader für die neue Saison, zumal völlig unklar ist, ob die Bayern Mount überhaupt wollen würden - gerade zu den Summen, die aktuell kursieren. Obwohl Mount dann nur noch ein Jahr gebunden wäre, hofft Chelsea angeblich auf eine Ablöse von rund 80 Millionen Euro.

Vorher dürften die Blues-Bosse aber daran arbeiten, doch noch einen Fehler zu korrigieren, den sie nicht zu verantworten haben: Die vorherige Klubführung unter Roman Abramovichs Ägide hatte es versäumt, Mount langfristig zu binden, als er große Entwicklungsschritte machte und etwa Kai Havertz' Siegtor im Champions-League-Finale 2021 vorbereitete. Stattdessen soll Mount immer noch verdienen, was sein 2019 unterzeichneter Vertrag vorsieht. Laut "The Athletic" gehört er zu den am schlechtesten bezahlten Spielern in Chelseas Kader.

Die Londoner stecken in einer Zwickmühle: Einerseits wäre ein Abschied des Eigengewächses - noch dazu zu einem der zahlreichen alarmierten Premier-League-Konkurrenten wie dem FC Liverpool, der aktuell in der Pole Position liegen soll - den Fans schwer zu vermitteln. Andererseits könnte ein Verkauf in besagter Größenordnung ein kleiner Befreiungsschlag für die klubinterne Buchhaltung sein. Weil Chelsea auch das vergangene Geschäftsjahr mit einem hohen Verlust abgeschlossen hat, müssen Einnahmen her, um die Finanzregeln von Liga und UEFA einzuhalten, idealerweise sogar noch vor dem 30. Juni.

Potter stärkt Mount: "Ein fantastischer Kerl"

Mount, der abgesehen von Leihjahren zu Vitesse Arnhem (2017/18) und Derby County (2018/19) seit 2006 an der Stamford Bridge zuhause ist, muss eine schwere Entscheidung treffen. Mancher Beobachter sieht seine durchwachsenen Leistungen in dieser Saison (drei Tore und zwei Assists in 23 Einsätzen nach 21 Scorerpunkten 2021/22) auch in der offenen Zukunftsfrage begründet. "Ich bin nicht naiv", hatte Trainer Graham Potter vor kurzem über die "komplizierte" Situation gesagt. "Ich weiß, dass es eine wichtige Zeit und ein wichtiger Vertrag für ihn ist."

Als Potter am Freitag zu Mounts Zustand in diesen Tagen gefragt wurde, antwortete er: "Es war schwer für ihn, weil er mit Verletzungen und Lärm außerhalb des Platzes zu kämpfen hatte. Aber er ist ein Top-Profi, ein fantastischer Kerl. Wie er mit mir, dem Team agiert, ist absolut top. Manchmal laufen Dinge in einer Karriere nicht optimal, und dann muss man sich gut verhalten, und genau das macht er." Gegen Aston Villa am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) winkt Mount zumindest wieder ein Kaderplatz.