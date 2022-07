"Viel Kampf", ein kurioser Jubel und neue Personalsorgen in Darmstadt

"Eine überragende Vorarbeit", Manus Fischerhut-Jubel und zwei angeschlagene Akteure: Die Partie des SV Darmstadt gegen Sandhausen brachte einiges mit sich - Coach Thorsten Lieberknecht hob nach dem Heimsieg besonders das verbesserte Positionsspiel hervor.

Der Saison-Auftakt des Viertplatzierten der Vorsaison lief in Regensburg nicht nach Maß. Mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck spielten die Lilien am Freitagabend erstmals in dieser Spielzeit am heimischen Böllenfalltor auf. Bei traumhafter Kulisse fuhren stark angeschlagene Darmstädter dann aber die ersten Zähler der Saison ein.

Coach Thorsten Lieberknecht sah bis zum 1:1 in der 24. Spielminute ein "ordentliches Spiel, gerade was das Positionsspiel betrifft." Auf dem Feld zeigte sich diese gute Aufteilung wie folgt: Immer wieder agierte Stürmer Phillip Tietz als Wandspieler und gab den nachrückenden Außenbahnspielern die Möglichkeit, Druck zu entwickeln. Mit einer anfänglichen spielerischen Leichtigkeit hebelten die Hausherren speziell das SVS-Mittelfeld ein ums andere Mal aus. Doch allzu viele Hochkaräter sprangen nicht heraus, der Gegentreffer "aus dem Nichts" riss die Lieberknecht-Elf zudem etwas aus dem Rhytmus.

Manu erklärt Fischerhut-Jubel

Den Hingucker lieferte bis dato der Torschütze zum 1:0, Braydon Manu. Der quirlige Angreifer holte sich einen Fischerhut an der Bank ab, um den ersten Treffer der Spielzeit 2022/23 zu feiern. Relativ unaufgeregt schilderte der Deutsch-Ghanaer im Nachgang seinen extravaganten Jubel: "Ich trage diese Hüte auch in meiner Freizeit besonders gerne".

In anderer Rolle trat Manu dann zu Beginn des zweiten Durchgans erneut in den Mittelpunkt: Anstatt von der Strafraumkante abzuschließen, gelang dem 25-Jährigen der geniale Pass auf Marvin Mehlem durch drei Verteidiger hindurch. Manu habe "Marvins tollen Laufweg in die Tiefe" bemerkt und "den Doppelpass gespielt". Abnehmer Mehlem erkannte die "überragende Vorarbeit" an und vollstreckte per Beinschuss, was ihm zufolge "geplant war", wie er selbst auf der Vereinswebsite sagte.

Zum Ende hin "viel Kampf" gegen Sandhausen

Der Treffer bot gleichzeitig den letzten Hochkaräter der Partie. Kapitän Fabian Holland sah in der zweiten Hälfte "viel Kampf - vielleicht ein bisschen zu viel", was vermehrt der ruppigeren Gangart der Sandhäuser geschuldet war. Folgenlos blieb das nicht, denn Manu musste den Platz nach einem Zweikampf mit Erik Zenga, der seinen Gegenspieler nicht kommen sah, vorzeitig angeschlagen verlassen. Zuvor hatte sich bereits Innenverteidiger Clemens Riedel - ohne direkte Gegnereinwirkung - am linken Sprunggelenk verletzt.

Zu den Verletzungen gab es von Seiten des SVD zunächst keine genaueren Angaben. Deshalb ist aktuell noch fraglich, ob beide im DFB-Pokal am 1. August gegen den FC Ingolstadt mit von der Partie sein werden - schließlich konnte Youngster Riedel nur gestützt den Platz verlassen.