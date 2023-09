Viel internationale Erfahrung: Mainz verpflichtet vereinslosen El Ghazi

Nach dem Fehlstart in die neue Saison hat der 1. FSV Mainz 05 offensiv nachgelegt und Anwar El Ghazi (28) unter Vertrag genommen. Der ehemalige niederländische Nationalstürmer wurde zuletzt mit PSV Pokalsieger.

"Der Name sagt mir schon was. Er ist einer von den Spielern, die im Moment ohne Vertrag dastehen", hatte Bo Svensson, Trainer des 1. FSV Mainz 05 am Donnerstag gesagt, als das Thema auf Anwar El Ghazi kam. Davon gibt es nicht so viele, die interessant sind. Ich kenne die alle", sagte der Däne, ohne eine Miene zu verziehen. "Damit beschäftigen wir uns. Wir müssen gucken, was da möglich ist."

Offensichtlich war es möglich: Am Freitag vermeldeten die Rheinhessen die Verpflichtung des 28 Jahre alten Stürmers, der seit Ende August vereinslos war. El Ghazi unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.

Heidel: "Bereits im Sommer über ihn nachgedacht"

"Wir mussten auf die aktuelle Verletzungssituation im Kader reagieren und haben dies mit der Verpflichtung von Anwar El Ghazi optimal lösen können. Er verfügt nicht nur über eine Menge internationale Erfahrung, sondern kommt aus einer Saison mit vielen Spielen und einer komplett absolvierten Sommervorbereitung inklusive Spielbetrieb mit der PSV Eindhoven bis zum 1. September. Wir haben bereits im Sommer über ihn nachgedacht, aber da war er noch ablösepflichtig. Das war jetzt anders, entsprechend haben wir Kontakt aufgenommen", erklärt der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel in einer Vereinsmitteilung.

Zuletzt war der Niederländer (zwei A-Länderspiele) mit der PSV Eindhoven Pokalsieger geworden und hatte in der Eredivisie-Saison acht Tore in 28 Einsätzen geschossen. Doch weil er mangels Spielzeit seinen eigentlich bis 2025 laufenden Vertrag kurz vor Ende der Transferperiode auflöste, konnte er nun ablösefrei an den Rhein wechseln.

Ich habe direkt gespürt, dass man mir Vertrauen schenkt. Anwar El Ghazi

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und warmherzig, ich habe direkt gespürt, dass man mir Vertrauen schenkt, was für einen Spieler sehr wichtig ist. Auch mit Phillipp Mwene, den ich gut aus Eindhoven kenne, habe ich gesprochen, er hat mir Mainz 05 ebenfalls sehr empfohlen", sagt El Ghazi, der sich wie folgt beschreibt: "Als Spielertyp bin ich jemand, der gern aus Ballgewinnen heraus torgefährliche Situationen schafft und auf dem kürzesten Weg zum Tor strebt."

Internationale Erfahrung bringt der Angreifer reichlich mit: unter anderem 73 Premier-League-Spiele (15 Tore) für Aston Villa und den FC Everton sowie 39 Ligue-1-Einsätze (fünf Tore) für Lille. In der Champions League lief er fünf Mal auf, in der Europa League 16 Mal.