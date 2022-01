Viel Gutes vom Bruder gehört: Blum wechselt vom FCK zum 1. FC Nürnberg

Im Sommer wird Shawn Blum den 1. FC Kaiserslautern verlassen und sich dem 1. FC Nürnberg anschließen. Die Franken bekommen einen variablen Offensivmann, dessen Bruder auch schon in der Noris spielte.

Der Club bastelt am Kader für die kommende Spielzeit. Neu an Bord in der Noris wird ab dem 1. Juli Shawn Blum sein - ausgestattet mit einem "langfristigen Vertrag", wie es in der Mitteilung des Traditionsvereins heißt. Der 18-Jährige steht als erster Neuzugang für die Saison 2022/23 fest.

Die Nürnberger haben sich mit dem Teenager einen variablen Offensivspieler geangelt, der bislang in der U-19-Bundesliga für den FCK spielte. Seine Bilanz hier: 16 Spiele, sieben Tore, vier Vorlagen.

Hecking: "Talentiert, schnell, technisch versiert"

Dieter Hecking, Vorstand Sport des FCN, stuft den künftigen Club-Profi als einen "talentierten, schnellen und technisch versierten Spieler ein". Blum soll "wie auch Talente aus unserem eigenen NLZ an die Profis herangeführt werden" und beispielsweise in der Vorbereitung auf die neue Saison und den folgenden Trainingseinheiten bei den Profis von Trainer Robert Klauß dabei sein.

Der große Bruder war schon beim Club

"Ich bin froh und glücklich, ab Sommer beim Club zu spielen", wird der 18-Jährige zitiert. "Das Konzept der Verantwortlichen um Sportvorstand Dieter Hecking, Sportdirektor Olaf Rebbe und Trainer Robert Klauß hat mich unglaublich überzeugt. Außerdem habe ich schon so viel Gutes von meinem älteren Bruder Danny vom Club gehört. Deshalb musste ich auch nicht lange für diesen Schritt überlegen."

Danny Blum (31) spielte zwischen 2014 und 2016 für den FCN und ist heute für den VfL Bochum in der Bundesliga aktiv. Auch er ist ein auf verschiedenen Positionen einsetzbarer Offensivakteur.