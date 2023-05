"Viel Gewürge, aber Wurst": Magdeburg schlägt Flensburg und bleibt an Kiel dran

Tabellenführer THW Kiel ließ dem HC Erlangen am Sonntag keine Chance. Der Titelverteidiger aus Magdeburg bleibt den Norddeutschen aber dank eines knappen Erfolgs gegen Flensburg auf den Fersen.

Der SC Magdeburg hält den Druck auf Spitzenreiter THW Kiel aufrecht. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag vor 6800 Zuschauern das Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt knapp mit 30:28 (16:15). Die Mannschaft von SCM-Trainer Bennet Wiegert muss im Titelkampf aber weiterhin auf einen Ausrutscher des Rekordmeisters aus Kiel hoffen.

"Das war viel Gewürge, aber das ist mir Wurst", sagte Wiegert nach dem Spiel bei "Sky". Der 41-Jährige lobte die "Einstellung" und den "Kampfeswillen" seiner Mannschaft. Flensburgs Rückraumspieler Mads Mensah Larsen zeigte sich enttäuscht darüber, dass bei noch drei Spielen und sechs Punkten Rückstand auf Magdeburg ein Champions-League-Platz, realistisch gesehen, nicht mehr erreichbar ist. "Das ist hammerärgerlich", sagte der Däne.

Fehlstart bringt Magdeburg nicht aus de Ruhe

Die Norddeutschen kamen auch ohne Spielmacher Jim Gottfridsson, der mit einem Innenbandteilriss im rechten Knie für den Rest der Saison ausfällt, blendend in die Partie. Aaron Mensing erzielte in der fünften Minute das 3:0 für die Norddeutschen. Der SCM behielt die Ruhe und holte sich mit einem 4:0-Lauf zum 8:7 (14.) die erste Führung. Fortan entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe und höchstem Niveau.

Den besseren Start in den zweiten Abschnitt hatte Magdeburg. Flensburgs Keeper Kevin Möller verhinderte beim 15:19 (34.) mit einer Parade gegen Tim Hornke einen Fünf-Tore-Rückstand der SG, die in der Schlussminute bis auf 28:29 herankam. Die elf Treffer von Michael Damgaard und die zwölf Paraden von Torhüter Mike Jensen gaben am Ende den Ausschlag zugunsten des Meisters.

Kiel lässt Erlangen keine Chance

Der THW Kiel kommt der 23. Meisterschaft dennoch immer näher. Der Rekordmeister gewann sein Heimspiel gegen den HC Erlangen klar mit 35:26 (18:12). Nikola Bilyk sorgte als bester Werfer des Spitzenreiters mit seinen sieben Treffern dafür, dass der Vorsprung auf Magdeburg weiterhin zwei Punkte beträgt. Für die Gäste aus Franken war Simon Jeppsson sechsmal erfolgreich.

Vier Tage nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain waren die Kieler von Beginn an das bestimmende Team. Nur bis zum 5:6 (13. Minute) hielten die Gäste mit. Danach zog der Gastgeber schon kurz nach dem Seitenwechsel bis auf 21:13 (33.) davon. Nach einem überharten Einsatz gegen den Kieler Linksaußen Yannick Fraatz sah Erlangens Stephan Seitz die Rote Karte (42.). Für HCE-Coach Raul Alonso, der von 2010 bis 2015 als Assistenz-Trainer beim THW gearbeitet hatte, und seinen Abwehrchef Sebastian Firnhaber, der von 2013 bis 2019 für die "Zebras" gespielt hatte, war es eine enttäuschende Rückkehr.

Am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky) wollen die Schützlinge von Trainer Filip Jicha den nächsten Schritt zum Titel machen. Auf den THW wartet dann das Nordduell beim HSV Hamburg in der mit 12 000 Zuschauern ausverkauften Arena im Volkspark der Hansestadt.

SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 30:28 (16:15)

Tore SC Magdeburg: M. Damgaard 11, Hornke 5/1, Bergendahl 3, Saugstrup Jensen 3, Smits 3, Mertens 2, Chrapkowski 1, Jensen 1, O'Sullivan 1

SG Flensburg-Handewitt: J. Hansen 7/2, Mensing 7, E. M. Jakobsen 4/3, Röd 3, Golla 2, Hald 2, Johannessen 2, Larsen 1

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Zuschauer: 6600

Strafminuten: 10 / 8 Disqualifikation: - / -

THW Kiel - HC Erlangen 35:26 (18:12)

Tore THW Kiel: Bilyk 7, Reinkind 4, Wallinius 4, Wiencek 4, Ekberg 3/2, M. Landin 3, Sagosen 3, Överby 3, Duvnjak 2, Pekeler 2

HC Erlangen: Jeppsson 6, S. Firnhaber 5, Sellin 4, Bissel 3, Heiny 2, Seitz 2, Zehnder 2, Bialowas 1, Olsson 1

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)

Zuschauer: 10285 (ausverkauft)

Strafminuten: 2 / 8

Disqualifikation: - / Seitz (41.), N. Link (48./3. Zeitstrafe)

TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen 30:31 (15:13)

Tore TSV Hannover-Burgdorf: Steinhauser 10/2, Kulesch 6, Feise 3, B. Vujovic 3, Brozovic 2, Fischer 2, Mävers 2, Wollny 1

Rhein-Neckar Löwen: Knorr 10/7, Helander 4, Lagergren 4, Groetzki 3, L. Nilsson 3, Kohlbacher 2, Forsell Schefvert 1, Gislason 1, Horzen 1, Kirkelökke 1, D. Späth 1

Schiedsrichter: Jannik Otto (Kiel)/Raphael Piper (Kiel)

Zuschauer: 8275

Strafminuten: 10 / 10

Disqualifikation: Feise (51.) / -

TBV Lemgo Lippe - TVB Stuttgart 29:24 (18:12)

Tore TBV Lemgo Lippe: Zehnder 7/2, Zerbe 5/1, Versteijnen 4, Hutecek 3, Suton 3, Brosch 2, G. Guardiola Villaplana 2, I. Guardiola Villaplana 2, Laerke 1

TVB Stuttgart: Lönn 6, Pfattheicher 4, Truchanovicius 4, Maric 3, M. Häfner 2, Hanusz 1, Mauch 1, Schöttle 1, Serrano Villalobos 1, Zieker 1/1

Schiedsrichter: Julian Fedtke (Berlin)/Niels Wienrich (Berlin)

Strafminuten: 6 / 8