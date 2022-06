"Viel Fantasie für die Zukunft": Baumgart holt BVB-Stürmer Tigges nach Köln

Es hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet, nun ist es offiziell: Steffen Tigges (23) wechselt von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln. Trainer Steffen Baumgart bekommt damit einen Wunschkandidaten.

Bereits im vergangenen Sommer hatte der 1. FC Köln seine Fühler nach Steffen Tigges ausgestreckt, der kicker berichtete exklusiv. Der Mittelstürmer aber blieb in Dortmund. Schnell stand der 1,93-Meter-Hüne auch in dieser Transferperiode wieder ganz oben auf der Liste - und im zweiten Anlauf bekommt Baumgart einen seiner Wunschspieler. Neben seinen fußballerischen Qualitäten gilt Tigges, der einen Vertrag bis 2026 erhält, als absolutes Arbeitstier.

"Wir sind froh, dass wir Steffen Tigges verpflichten konnten", wird Kölns Geschäftsführer Christian Keller zitiert: "Steffen verfügt über viele wichtige Stürmereigenschaften. Er besitzt Abschlussqualität in der Box, gute Wandspielerfähigkeiten, ein starkes Kopfballspiel und eine gute Spielantizipation. Hinzu kommt seine Bereitschaft zur aggressiven, permanenten Arbeit gegen den Ball. Gleichzeitig kann Steffen in allen Elementen seines Spiels noch weitere Schritte gehen. Das bietet viel Fantasie für die Zukunft."

Tigges, der aktuell einen Bruch des Sprunggelenks aus dem März auskuriert, soll nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" eine Ablöse zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro kosten, diese Summe könne durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen aber noch steigen. Der FC soll dem Vizemeister zudem bei einem Weiterverkauf einen Teilerlös zugesichert haben. "Wichtig ist auch, dass Steffen seine im März zugezogene Verletzung am Sprunggelenk auskuriert hat. Er befindet sich bereits im Aufbautraining, sodass wir seine Integration ins Mannschaftstraining noch während der Sommervorbereitung anstreben", fügt Keller an.

Die Gespräche mit dem Trainer und den Offiziellen haben mich sofort davon überzeugt, dass es genau der richtige Schritt für mich ist. Steffen Tigges

"Ich freue mich sehr auf den 1. FC Köln und bin mir sicher, dass ich meine Qualitäten ins Team einbringen und mich zudem noch auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann", sagt Tigges: "Die Gespräche mit dem Trainer und den Offiziellen haben mich sofort davon überzeugt, dass es genau der richtige Schritt für mich ist. Ich bin mir sicher, dass ich gut zur Mannschaft und zur Spielweise passe und dass wir eine sehr gute Saison spielen können. Dass der 1. FC Köln einer der größten Klubs Deutschlands mit einer überragenden Unterstützung seiner Fans ist, hat ebenso eine wichtige Rolle für meinen Wechsel gespielt. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht."

Kehl: "Eine tolle sportliche Entwicklung genommen"

Aus Dortmund wird er mit warmen Worten verabschiedet. "Steffen Tigges hat in den vergangenen Jahren eine tolle sportliche Entwicklung genommen und uns darüber hinaus mit seiner positiven, offenen und bodenständigen Art auch menschlich sehr gut getan. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz in unseren Mannschaften und wünschen ihm in Köln alles erdenklich Gute", wird der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert.

Tigges war 2019 vom VfL Osnabrück zum BVB gewechselt. Für Dortmund absolvierte er in der abgelaufenen Saison neun Bundesligaspiele, in denen der schlaksige Angreifer drei Treffer erzielte - unter anderem beim 2:0-Hinrundensieg gegen Köln (kicker-Note 2,5). In der 3. Liga schoss Tigges in fünf Partien vier Tore.