Viel Erfahrung für die Zentrale: Jahn holt Ballas aus Karlsruhe

Jahn Regensburg hat in Sachen Neuaufbau erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein Innenverteidiger mit viel Zweitliga-Erfahrung stößt zu den Oberpfälzern.

Der SSV Jahn hat Florian Ballas unter Vertrag genommen. Wie die Regensburger am Dienstagvormittag meldeten, wurde der 30-jährige Innenverteidiger bis Sommer 2025 vertraglich gebunden. Ballas war zuletzt beim bisherigen Jahn-Ligarivalen Karlsruher SC aktiv.

"Florian ist ein erfahrener Defensivspieler, der weitere Stabilität in unsere Hintermannschaft bringt", wird Philipp Hausner in der Vereinsmitteilung zitiert. In seiner bisherigen Karriere habe der Neue, so der kaufmännische Geschäftsführer des SSV Jahn, "Persönlichkeits- und Führungsqualitäten bewiesen". Und jede Menge Erfahrung gesammelt.

Start in Nürnberg - Über Dresden und Aue zum KSC

Denn der 1,96 Meter große Abwehrspieler war bereits in 173 Pflichtspielen (sieben Tore) in der 2. Bundesliga am Ball. Seine Profikarriere begann beim 1. FC Nürnberg, wo er zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Über Hannover 96 und den FSV Frankfurt ging es ins Bundesliga-Unterhaus. Ab 2016/17 spielte Ballas für Dynamo Dresden, nach zwei Spielzeiten bei Erzgebirge Aue wechselte er 2022 zum KSC, für den er in der vergangenen Runde neun Liga-Partien bestritt. Die 3. Liga kennt Ballas übrigens auch schon - aus 15 Spielen in der Saison 2013/14 für den 1. FC Saarbrücken, den Traditionsverein aus seiner Geburtsstadt.

"Das Gesamtpaket hat für mich hier beim SSV Jahn gepasst. Ich will wieder regelmäßig spielen und eine Führungsrolle einnehmen, die mir die Verantwortlichen durchaus zutrauen. Dieser neuen Rolle möchte ich gerecht werden und freue mich auf die Chance hier beim SSV Jahn", blickt der Spieler voraus, der der insgesamt 13. Neuzugang in Regensburg ist, das nach dem Abstieg einen Personalumbruch vollzieht und zuletzt am Montag Angreifer Elias Huth an Land gezogen hatte.